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Блинкен объяснил отъезд американских дипломатов из Львова в Польшу

  • 22.02.2022, 9:13
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Блинкен объяснил отъезд американских дипломатов из Львова в Польшу
фото: reuters

Дипломаты будут возвращаться в Украину для работы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об отъезде американских дипломатов из Львова в Польшу.

У себя в Twitter он объяснил, что дипломаты будут ночевать в Польше и будут возвращаться в Украину для работы.

«Они будут регулярно возвращаться для продолжения своей дипломатической работы в Украине и оказания экстренных консульских услуг», — отметил Блинкен.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Госдепартамент США приказал американским дипломатам, которые остались во Львове, уехать в Польшу. Американские дипломаты будут находиться в отеле на границе Польши и Украины.

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