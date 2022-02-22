Блинкен объяснил отъезд американских дипломатов из Львова в Польшу 22.02.2022, 9:13

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фото: reuters

Дипломаты будут возвращаться в Украину для работы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об отъезде американских дипломатов из Львова в Польшу.

У себя в Twitter он объяснил, что дипломаты будут ночевать в Польше и будут возвращаться в Украину для работы.

Our colleagues who recently relocated to Lviv will spend the night in Poland. They will regularly return to continue their diplomatic work in Ukraine and provide emergency consular services. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 22, 2022

«Они будут регулярно возвращаться для продолжения своей дипломатической работы в Украине и оказания экстренных консульских услуг», — отметил Блинкен.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Госдепартамент США приказал американским дипломатам, которые остались во Львове, уехать в Польшу. Американские дипломаты будут находиться в отеле на границе Польши и Украины.

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