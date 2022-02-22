«Пошел бы правее, мог бы искупаться» 22.02.2022, 9:20

Белорусские рыбаки рассказали, что их тянет на тающий лед.

В Гомеле раньше времени наступила весна, все вокруг тает. Но отчаянных любителей подледного лова ничто не останавливает, даже перспектива самим оказаться по ту сторону этого самого льда, пишут «Сильные новости».

Провалился, отжался — и продолжил ловить

Невероятный энтузиазм людей, с удочками в руках восседающими иногда едва ли не в окружении промоин и полыней, всегда кажется обычным людям несколько загадочным. «Сильные Новости» решили расспросить о причинах этой отваги самих любителей зимней рыбалки.

Несмотря на плюсовую температуру, в минувшие выходные рыбаков на Соже и окрестных озерах, «стариках» и затонах было предостаточно. Временами даже казалось, что с наступлением тепла любителей подледного лова становится больше, чем во время морозов, когда ледяной покров был прочным. Сегодня же лед выглядит уже весьма подозрительно, местами он покрыт тающей кашицей или залит водой, а на отдельных участках река уже вскрылась. Но взять комментарии у рыболовов-любителей, перекрикиваясь с берега, явно не получилось бы. Осторожно ступаем на лед и подходим к первому рыбаку, сидящем метрах в 20-ти от береговой кромки. Рыбак жалуется, что клева нет. Спрашиваем, не страшно ли ему ходить по весеннему льду?

— Страшно, — отвечает наш собеседник. — Ведь никогда не знаешь, что подо льдом? Но идти надо по белому льду, он будет крепкий. Вот по такому темному, как вот там — ходить уже опасно. Даже рядом с потемневшим льдом или промоинами перемещаться не рекомендую.

Что же заставляет рыбаков рисковать в период оттепели? Азарт? Стремление «добрать» впечатлений от зимней рыбалки под закрытие сезона? Наш рыболов говорит, что все дело в привычке. К тому же, по его наблюдениям, рыба лучше всего клюет «по первому и по последнему льду». По его мнению, первый лед — свежий, а последний — дает много талой воды, и это тоже активизирует, «бодрит» рыбу.

А бывали при нем случаи, что бы его коллеги проваливались под такой «водообильный» лед?

— Бывали, и не раз, — отвечает рыбак. — Был случай, человек провалился, но вылез, отжал одежду — и продолжал ловить.

Чувствительность рыбьего пузыря

Чтобы опрос был репрезентативным, надо поговорить как можно с большим количеством людей. Большая группа рыбаков сидит метрах в ста от берега. Направляемся к ней неспешным шагом, стараясь как можно меньше отрывать ступни от поверхности и плавно перенося центр тяжести с ноги на ногу. При таком способе передвижения есть шанс, что в случае растрескивания льда удастся вовремя остановиться и не провалиться. При этом обходим потемневшие участки и промоины. При прохождении мимо старых рыбацких лунок вода в них начинает плескаться.

— Ты грамотно подошел, — говорят рыбаки. — Пошел бы правее, вот там — мог бы искупаться.

Но и на этом месте рыболовы-любители жалуются на плохой улов. «Рыба есть, а клева нету», — говорят они. Сначала это воспринимается просто как фигура речи. Откуда им знать о присутствии рыбы: лед хоть и подтаял, но не такой прозрачный, чтобы видеть под ним обитателей водных глубин. Но нынешние любители спортивной рыбалки хорошо экипированы. Они опускают в лунку шнур с неким оконечным устройством. Это эхолот, в воде он улавливает малейшие колебания и передает сигнал на монитор в руках зимнего рыболова. «Реагирует на рыбий пузырь», — то ли в шутку, то ли всерьез говорит пожилой рыбак.

Как раз в этот момент один из любителей радостно вытягивает из лунки рыбешку, бьющуюся на крючке. Это окунь средних размеров. Рыбаки говорят, что рыба тут в основном клюет «белая» — подлещики, густера («устерка»). А вот сезон лова щуки скоро заканчивается — начнется нерест. Гомельская инспекция охраны животного и растительного мира также контролирует рыбалку с помощью современных технологий, включая наблюдение с помощью дронов.

Рыбаки тут тоже подтверждают, что под конец зимы рыба начинает лучше клевать. Почему, они не знают, это чисто эмпирические наблюдения. Еще говорят, что рыба, как и человек, очень метеозависима. Высокое или низкое атмосферное давление сильно влияет на ее активность. Один из рыбаков, расхаживавший с эхолотом от лунки к лунке, наконец обнаруживает в воде потенциальную добычу. Он поясняет: если рыба там стоит, это вовсе не значит, что она будет клевать.

— Может просто трогать носом и все, — говорит рыбак. — Все зависит от ее настроения и самочувствия.

Имеет значение и глубина: на одной из них клев может быть «мертвый», а в других слоях воды рыба будет активна.

Но гомельские рыбаки действительно правы: на рыбу, как на людей и животных, приближение весны в целом действует положительно. Талые воды несут в реки и озера кислород и почву, а вместе с ней червей и личинок. Солнце и увеличивающийся световой день заметен и под водой, где начинают расти водоросли, которые также дают кислород. В общем, вместе со всей природой пробуждаются и водные обитатели.

Относительно недалеко от этого места, где собрались рыбаки, — крупный ливневый сток. Говорят, что такие места очень хороши для ужение по последнему льду. Но и ледяной покров тут может быть наиболее тонкий и коварный.

Энтузиасты надеются, что погода позволит им наслаждаться зимним ловом еще около двух недель. Несмотря на то, что днем температура плюсовая, по их словам, ночью мороз укрепляет лед.

Пожелав рыбакам хорошего клева, благополучно выбираемся на берег по тому же пути, по которому пришли.

Спасение провалившихся под лед — дело рук самих провалившихся?

В случае провала под лед рекомендуется не паниковать и не бить вокруг себя руками и ногами, ломая ледяную кромку и теряя силы. Необходимо взять себя в руки, успокоить дыхание, держать высоко голову и делать ногами движения, как будто вы крутите педали велосипеда.

Выбираться на лед лучше в ту сторону, откуда вы пришли — там лед может быть прочнее. Выбираться надо, налегая на лед грудью и протягивая руки как можно дальше.

В случае необходимости следует избавиться от сапог, набирающих воду, рюкзака и другой подобной экипировки. Один из самых опасных моментов — течение начинает затягивать человека под лед. Поэтому рыбакам, охотникам и всем, кому приходится перемещаться по замерзшим водоемам, стоит иметь с собой металлический острый штырь или хороший нож. Вбив штырь или нож в лед, его можно использовать как опору, подтягиваясь за него руками и вытягивая себя из полыньи. Выбравшись из полыньи, лучше откатиться или отползти от ее края как можно дальше.

Иметь при себе длинную веревку, чтобы в случае необходимости подать ее попавшему в полынью человеку, тоже будет не лишним для каждого рыбака. При ее отсутствии, оказывая помощь провалившемуся, важно не уйти под лед самому. Для этого нужно подбираться к месту ползком, а захватив руку тонущего и вытащив его, также вдвоем отползать от края провала.

МЧС и ОСВОД предупреждают: выходить на непрочный лед опасно.

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