Антон Геращенко: Признание Путиным «ЛДНР» – его план «Б», план «А» остается
- 22.02.2022, 9:25
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Счет пошел.
Бывший заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировал признание Путиным "ЛДНР":
— То, что 99% выступления Путина было посвящено Украине, – это неприкрытый намек на то, что "я вас, украинцев, в покое не оставлю"!
Не будем питать иллюзий.
Все озвученные сегодня Путиным решения про признание своих сепаратистских анклавов "ЛДНР" были разработаны и продуманы годы назад.
Это был "план Б".
"План А" был и остается – это прямое вторжение в Украину.
Что делать?
Или мы сплотимся, построим сильное, эффективное, непродажное государство по примеру Израиля, Южной Кореи, Финляндии, или Украина будет разорвана на части.
У Путина есть план. И не один. Про то, как уничтожить Украину.
Нам нужен наш, простой, понятный всем план – как нам защитить Украину.
В конце концов, нам нужно навести в нашем государстве элементарный порядок!
Счет пошел на месяцы.