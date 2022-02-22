Антон Геращенко: Признание Путиным «ЛДНР» – его план «Б», план «А» остается 22.02.2022, 9:25

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Антон Геращенко

Счет пошел.

Бывший заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировал признание Путиным "ЛДНР":

— То, что 99% выступления Путина было посвящено Украине, – это неприкрытый намек на то, что "я вас, украинцев, в покое не оставлю"!

Не будем питать иллюзий.

Все озвученные сегодня Путиным решения про признание своих сепаратистских анклавов "ЛДНР" были разработаны и продуманы годы назад.

Это был "план Б".

"План А" был и остается – это прямое вторжение в Украину.

Что делать?

Или мы сплотимся, построим сильное, эффективное, непродажное государство по примеру Израиля, Южной Кореи, Финляндии, или Украина будет разорвана на части.

У Путина есть план. И не один. Про то, как уничтожить Украину.

Нам нужен наш, простой, понятный всем план – как нам защитить Украину.

В конце концов, нам нужно навести в нашем государстве элементарный порядок!

Счет пошел на месяцы.

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