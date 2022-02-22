Министр обороны Украины: Мы сохраняем уверенность и спокойствие

Министр обороны Украины: Мы сохраняем уверенность и спокойствие1
- 22.02.2022, 9:39
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Кремль признал свою агрессию против Украины.
Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал в Twitter на признание Россией "ЛДНР". По его словам, Кремль таким образом признал свою агрессию против Украины.
The Kremlin did not recognize self-proclaimed «DPR/LPR» -Kremlin recognized its own aggression against 🇺🇦. We remain confident and calm. We are ready and able to defend ourselves and our sovereignty. World cannot be silent. Sanctions? Another brick in the wall? New Berlin Wall?— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 22, 2022
По его словам, Кремль не признал самопровозглашенную "ДНР/ЛНР", он признал собственную агрессию против Украины.
"Мы сохраняем уверенность и спокойствие. Мы готовы и способны защитить себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая Берлинская стена?",- написал он.
Напомним, вчера Путин провел заседание Совбеза РФ, по результатам которого анонсировал оглашение решения по "ЛДНР". Вечером президент России записал видеообращение, в котором официально заявил о признании "ЛДНР".