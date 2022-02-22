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В Гомельском автопарке горели автобусы

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  • 22.02.2022, 9:43
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В Гомельском автопарке горели автобусы
иллюстрационное фото

Стали известны подробности инцидента.

Как сообщили «Сильные Новости», вчера около восьми часов вечера в автобусном парке Гомеля №1 загорелся автобус. Оказалось, что огонь повредил не один, а два автобуса. В пресс-службе МЧС рассказали подробности.

Салон одного автобуса уничтожен. Досталось и второму, который был припаркован рядом: тут оказались повреждены салон и покрытие кузова.

Что стало причиной пожара, выясняется. Из людей никто не пострадал.

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