В Гомельском автопарке горели автобусы

В Гомельском автопарке горели автобусы1
- 22.02.2022, 9:43
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Стали известны подробности инцидента.
Как сообщили «Сильные Новости», вчера около восьми часов вечера в автобусном парке Гомеля №1 загорелся автобус. Оказалось, что огонь повредил не один, а два автобуса. В пресс-службе МЧС рассказали подробности.
Салон одного автобуса уничтожен. Досталось и второму, который был припаркован рядом: тут оказались повреждены салон и покрытие кузова.
Что стало причиной пожара, выясняется. Из людей никто не пострадал.