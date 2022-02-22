Последний шаг Путина 7 Томас C Уоррик, Atlantic Council

22.02.2022, 9:47

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Моменты, подобные этому, являются испытанием для мировых лидеров.

Эксперты по гибридной войне в ближайшие несколько дней будут внимательно следить за наступлением «мюнхенского момента»: когда Москва в последнюю минуту предложит заключить дипломатическую сделку с высокими ставками, чтобы предотвратить дальнейшее вторжение России в Украину.

Слово «Мюнхен» в данном случае относится не к ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. Речь идет об имевшем оправданно печальную репутацию Мюнхенском соглашении 1938 года, в котором канцлер Германии Адольф Гитлер и лидеры Великобритании, Франции и Италии, но не Чехословакии, согласились на захват Германией Судетской области Чехословакии на том основании, что ее жители были немцами, и потому что он по праву принадлежит Германии.

Адольф Гитлер получил то, что хотел от Мюнхенского соглашения. По возвращении домой из Германии, премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, как известно, вышел из своего самолета, чтобы объявить, что это соглашение добилось «мира для нашего времени». А спустя одиннадцать месяцев началась вторая мировая война.

Имея в виду Мюнхен, наверное, будет неправильным спрашивать, решил ли уже президент России Владимир Путин запустить ракеты, танки и кибератаки против Украины. Вместо этого он, вполне возможно, предпринял серьезные усилия, чтобы увидеть, сможет ли он добиться реальных уступок, не начав настоящего вторжения. Только он может знать, каким будет его настоящее решение: договариваемся или не договариваемся.

Это не означает, что военные действия России — блеф. С сегодняшними разведывательными спутниками и социальными сетями России необходимо предпринять все подготовительные шаги для фактического вторжения, чтобы убедить западных лидеров в неизбежности вторжения.

Несмотря на то, что президент США Джо Байден заявил, что он убежден, что президент России Владимир Путин направит ракеты, танки и кибератаки на Киев, Байден по-прежнему держит дверь открытой для дипломатии. Таким образом, сцена готова для того, чтобы Путин в последнюю минуту созвал одну виртуальную встречу, чтобы добиться своего «мюнхенского момента» и получил то, что он хочет, без «большой» войны. Как писал Сунь-Цзы более двух тысяч лет назад: «Одержать сто побед в сотне сражений — не вершина мастерства. Покорить врага без боя — это вершина мастерства».

Российско-украинский кризис выглядит как испытательный полигон для российской доктрины гибридной войны, точно такой же, каким была «Буря в пустыне» для американской доктрины воздушно-наземного боя в 1990—1991 годах. Гибридная война сочетает в себе обычную войну с политической войной, нерегулярной войной, кибератаками, дезинформацией и другими средствами с целью достижения стратегической победы.

Нынешний кризис изобилует элементами гибридной войны. Россия собрала 190 000 военнослужащих у границ Украины и убедила президента Байдена, основываясь на том, что он сказал в пятницу, что Путин готов отдать приказ о дальнейшем вторжении.

Однако Россия также демонстрирует готовность не вторгаться, если ее требования будут выполнены. Чтобы поддержать пропагандистские усилия России, Москва проводит операции под фальшивым флагом, чтобы оправдать свои собственные агрессивные военные действия. Против украинских государственных веб-сайтов и банков были совершены кибератаки. По данным сотрудников службы безопасности США и членов Конгресса, которые участвовали в секретных брифингах, Россия проводит операции по дезинформации, в том числе и направленнык на американскую общественность.

Часто недооцениваемый аспект настоящего момента, который отличается от времени Сунь-Цзы или 1938 года, — это способность мировых лидеров встречаться как виртуально, так и физически практически без предупреждения.

Путин и Байден уже встречались виртуально в декабре и разговаривали по телефону 12 февраля. Несколько европейских лидеров посетили Москву, чтобы отговорить Путина от войны, выслушивая его претензии и требования к НАТО. Если Путин предлагает виртуальную встречу с уведомлением об этом за несколько часов, Байден сигнализирует, что он согласен.

Это готовит почву для того, что может стать последним шагом Путина: дипломатическая сделка с высокими ставками, предложенная Соединенным Штатам и Западу до того, как Путин отдаст приказ запустить российские танки и ракеты в сторону Киева. Как и в Мюнхене в 1938 году, международные СМИ и общественность будут внимательно следить за такими переговорами, но сами переговоры будут проводиться тайно, за закрытыми дверями.

Что важно понять о динамике этой ситуации, если она, конечно, произойдет, так это следующее: Путин создал условия для выбора с очень высокими ставками. Выбора будущего пути истории. И вне зависимости от того, чем все закончится, его справедливо обвинят в развязывании войны выбора.

Если предстоит последний раунд дипломатии с высокими ставками, Байден примет одно из самых важных решений за все время своего президентства, сделав выбор, как отреагировать на дипломатический гамбит, разыгранный Путиным в последнюю минуту. Как показал опыт Мюнхена в 1938 году, выбор краткосрочного мира и умиротворение амбиций автократа — не лучший ответ.

Моменты, подобные этому, являются испытанием для мировых лидеров. Премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен и премьер-министр Франции Эдуар Даладье провалили экзамен в Мюнхене в 1938 году. Масштабы этой неудачи на протяжении почти столетия проявлялись в том, как демократически избранные лидеры думают о таких политических фигурах, как Гитлер и, возможно, Путин. Если Путин сделает Байдену это последнее предложение, ответ Байдена, вероятно, больше, чем что-либо другое за время его президентства, закрепит его репутацию в истории.

Томас C Уоррик, Atlantic Council

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