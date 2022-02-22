Сюрприз, которого никто не ждал: в Беларуси резко подорожал газосиликат 5 22.02.2022, 9:59

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Цены выросли не «на копеечку».

К тому, что топливо дорожает почти каждую неделю, мы уже привыкли. Теперь, похоже, пришла пора со спокойным сердцем принимать переписывание цен на самые востребованные стройматериалы, а именно газосиликатные блоки. И нет, мы не постим одно и тоже: предыдущая новость о подорожании «газика» действительно была опубликована 7 февраля. Но месяц даже не успел закончиться, а производители уже изменили цены.

Сюрприз, которого никто не ждал, обнаружил читатель onliner.by Александр.

— В прошлом году я начал строить дом, — рассказывает минчанин. — Подорожавшие металл и дерево пришлось принять как данность — это объясняли общемировыми тенденциями. Понятно. Но что происходит с газосиликатными блоками? У нас есть 11 заводов, занимающихся их производством, и с осени все переписали ценники, а некоторые еще и по несколько раз.

Александр рассказывает, что до нового года приобретать блоки не спешил: пришлось бы решать вопросы с их хранением и компенсировать производителям стоимость поддонов. Поэтому покупка была отложена до весны. Однако, зайдя сегодня на сайт «Забудовы», минчанин увидел, что цены стали плотненько приближаться к 200 рублям за «куб».

— У меня есть прайс «Забудовы» от 19.10.2021. Один кубический метр тогда стоил 132 рубля. В феврале 2022-го он же обходился покупателям в 156 рублей. Сегодня — уже в 171,60. А дальше что? Я позвонил на завод, чтобы спросить, что происходит. Там объяснили: такая вот ситуация, мы просто исполнители. В МАРТ тоже не сказали ничего толкового: мол, было несколько аналогичных обращений, можем подготовить ответ и вам. Грубо говоря, жалуйтесь в «Спортлото».

И такая ситуация везде. Возьмем тот же Могилевский завод. Осенью «куб» стоил 112 рублей, потом стало 130 и сегодня уже 155.

Александр абсолютно прав: цены в очередной раз выросли. Причем подорожали и блоки от МКСИ: с 18 февраля куб «газика» стоит 184,80 до 210 рублей (это уже вообще страшно).

Напомним, как рост цен объясняли в начале месяца в МАРТ: «В результате роста закупочных цен на каменный уголь более чем в 2,2 раза произошло увеличение себестоимости цемента и извести, которые являются основным сырьевым составляющим в производстве газосиликатных блоков. Темп роста цен на алюминиевую пудру (пасту) и пленку стрейч-худ упаковочную составил 137,5% и 135,9% соответственно. И, к сожалению, тенденция эта продолжается. Наша экономика (открытая и экспортоориентированная) не может не реагировать.

В условиях свободного движения товаров для недопущения сокращения ассортимента и вымывания отдельных видов продукции необходима гибкая ценовая политика, увязанная тенденциями на мировых рынках»

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