Госдума РФ: «ЛНР» и «ДНР» будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей 17 22.02.2022, 10:12

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Это в несколько раз большие территории, чем сейчас контролируют пророссийские террористы.

Руководитель комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Леонид Калашников заявил РИА "Новости", что "ЛНР" и "ДНР" будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей.

Это фактически в несколько раз большие территории, чем сейчас контролируют пророссийские террористы.

Напомним, вчера Путин провел заседание Совбеза РФ, по результатам которого анонсировал оглашение решения по "ЛДНР". Вечером президент России записал видеообращение, в котором официально заявил о признании "ЛДНР".

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