Маленький юбилей: SpaceX в сотый раз посадила ракету Falcon 9 1 22.02.2022, 10:16

Представитель компании назвала новость «отличной».

Компания SpaceX успешно запустила 46 спутников Starlink и посадила ракету 21 февраля. Эта миссия установила рекорд компании по повторному использованию ракеты-носителя, сообщает nv.ua.

Двухступенчатая ракета Falcon 9 стартовала со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 9:44 утра по восточному стандартному времени (17:44 по Минску).

Примерно через девять минут после старта первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю для вертикальной посадки на палубу беспилотного корабля SpaceX A Shortfall of Gravitas, который находился в Атлантическом океане в нескольких сотнях км от побережья Флориды.

Это была сотая посадка ракеты Falcon 9 для SpaceX и 107 посадка компании в целом, включая приземления ракет-носителей Falcon Heavy. Компания совершила свою 100 посадку еще в декабре 2021 года.

«В целом отличные новости, теперь мы ожидаем развертывания наших 46 спутников Starlink», — сказала руководитель производства SpaceX Джесси Андерсон во время прямого комментария после запуска. Андерсон добавила, что SpaceX прекратила прямую трансляцию до развертывания спутников из-за отсутствия видеосвязи наземных станций со спутниками.

По словам Андерсон, полет в понедельник был 11-м запуском и посадкой этой конкретной первой ступени Falcon 9. Это повторило рекорд повторного использования ступеней ракет для SpaceX, который был установлен другой Falcon 9 во время запуска в декабре.

Первая ступень Falcon 9 в этом полете ранее запустила SpaceX Crew Demo-2 (первый полет астронавтов компании для NASA в 2020 году), а также спутниковую миссию Anasis-II для Южной Кореи, грузовую миссию космической станции для NASA, миссии Transporter-1 и Transporter-3 и пять различных миссий Starlink.

По словам Андерсон, две половины носового обтекателя ракеты, или обтекателя полезной нагрузки, также совершили «обратный полет», каждая из которых выполнила свою третью миссию.

«Улучшения в обтекателях и наш общий процесс ремонта снизили воздействие посадок на воду до общего уровня восстановления обтекателей 93% за последние 14 миссий», — добавила она.

В этом году SpaceX уже запустила три большие партии Starlink — две в январе и одну 3 февраля. Однако миссия 3 февраля столкнулась с серьезными проблемами из-за солнечного извержения, вызвавшего геомагнитную бурю здесь, на Земле.

Этот шторм увеличил плотность атмосферы, увеличив сопротивление недавно запущенных спутников Starlink. В результате до 40 из 49 космических аппаратов потерпели крушение на Земле.

Запуск в понедельник был первоначально запланирован на воскресенье (20 февраля), но SpaceX перенесла его на день из-за плохой погоды.

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