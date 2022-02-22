Что сделает Китай, если Путин начнет вторжение в Украину 4 Нина Хрущева, Project Syndicate

22.02.2022, 10:25

7,272

Россия тоже, скорее всего, проиграет из-за нового соглашения с Пекином.

Президент России Владимир Путин, судя по всему, считает, что, заключив 4 февраля в Пекине нечто вроде соглашения об альянсе с председателем КНР Си Цзиньпином, он совершил поступок, аналогичный историческому визиту президента США Ричарда Никсона в Китай в 1972 году. Но как тогда в результате китайско-американского сближения главным проигравшим стал СССР, так и сегодня Россия тоже, скорее всего, проиграет больше всех из-за нового соглашения Путина и Си.

Визит Никсона к Мао Цзэдуну стал поворотным моментом в истории Холодной войны, оказав на ее ход даже больше влияния, чем Карибский кризис. В то время отношения между Китаем и СССР были намного хуже, чем представляли себе в мире, в том числе американцы.

Отношения между двумя коммунистическими гигантами начали серьезно портиться после «секретного доклада» Никиты Хрущева в 1956 году на закрытом заседании XX съезда КПСС, где он осудил Сталина. Эта речь (как и в целом начатая Хрущевым кампания десталинизации) возмутила Мао, заклеймившего ее как ревизионизм, поскольку, он, видимо, опасался, что когда-нибудь и его могут точно так же осудить.

Идеологические и политические разногласия привели к резкому ухудшению политических отношений, кульминацией которого стал китайско-советский разрыв в 1960 году. Спустя девять лет советские и китайские войска вступили в ожесточенное, длившееся семь месяцев столкновение у реки Уссури, близ Маньчжурии. Едва удалось избежать полномасштабной войны.

Когда Никсон направлялся в Китай, он хотел воспользоваться этим антагонизмом между двумя ведущими коммунистическими державами мира. Но ни он, ни его советник по национальной безопасности Генри Киссинджер не могли себе представить масштабов ожидавшего их успеха. Китай на глазах у застойного и мало креативного Кремля под властью Леонида Брежнева явно перешел на другую сторону в Холодной войне.

Перед угрозой бисмарковского кошмара войны на два фронта — против НАТО на Западе и разозленного Китая на Востоке — Брежнев быстро потеплел к предлагавшейся Киссинджером концепции сдерживания в отношениях между США и СССР. Он даже пошел настолько далеко, что подписал Хельсинкское соглашение, давшее Западу возможность бороться с советским тоталитаризмом на правозащитной основе.

Стоит отметить, что заслуга Киссинджера в этих достижениях была меньше, чем он регулярно заявляет: Никсон призывал к политике открытости в отношениях с Китаем с тех пор, как стал президентом в 1969 году. Так или иначе Путин вполне может считать, что сумел повторить дипломатический трюк Америки. Углубляя связи с Китаем, он, судя по всему, думает, что обрел бесценного союзника в своей борьбе с Западом.

Но отчуждение Китая от США усиливается уже почти десятилетие. Эту тенденцию ускорил бывший президент США Дональд Трамп, а президент Джо Байден мало что делает для смягчения проблемы. В условиях нарастающего антагонизма в отношениях с Западом именно Китай хотел бы привлечь Россию на свою сторону, а не наоборот, причем совсем не в качестве равного партнера.

Да, конечно, вопреки своей регулярно повторяемой мантре о священности национального суверенитета и территориальной целостности, Китай сегодня фактически поддержал наращивание войск Путина на границе с Украиной, призвав Запад серьезно отнестись к российским «тревогам в сфере безопасности» и подтвердив свое несогласие с расширением НАТО. Но это вряд ли означает, что Китай поддержит Россию в ее борьбе с США и НАТО.

Вместо этого Си сделал все необходимое, чтобы закрепить Россию в вассальной зависимости от Китая. А Путин решил пойти прямиком в эту ловушку, полагая, что партнерство с Си поможет ему в противостоянии с Западом.

А что может быть лучше для Китая, чем российская экономика, которая полностью отрезана от Запада? Весь природный газ, который не пойдет в западном направлении в Европу, мог бы направиться на восток — в Китай, которому не хватает энергоресурсов. Все минеральные богатства Сибири, для добычи которых России требовались западные капиталы и знания, стали бы доступны только Китаю, равно как и крупнейшие новые инфраструктурные проекты в России.

Любому, кто сомневается в том, что Си в полной мере будет пользоваться изоляцией России, достаточно вспомнить о действиях предшественников Си Цзиньпина — Ху Цзиньтао и Цзян Цзэминя. Сначала отношения выглядели теплеющими. В 2001 году Путин подписал договор о дружбе с Китаем. В конце 2004 года в условиях финансовой изоляции России Китай предоставил кредит в размере $6 млрд для того, чтобы государственная нефтяная компания «Роснефть» могла профинансировать покупку крупнейшего добывающего подразделения компании «Юкос» (фирмы, которую правительство Путина довело до банкротства в 2006 году).

Уже в 2005 году Китай, напрямую опираясь, как многие считают, на этот «юкосовский» кредит, воспользовался влиянием на Россию, чтобы убедить Кремль вернуть 337 кв. км спорных территорий в обмен на отказ Китая от других территориальных претензий. Путин, похоже, игнорирует тот факт, что китайское руководство и народ считают Россию коррумпированной страной, укравшей у Китая в XIX веке больше территорий, чем любое другое государство. Два года назад я лично наблюдала это презрительное отношение китайцев, когда на пароме переправилась через Амур из российского Благовещенска в небольшой китайский город Хэйхэ. Местные китайские торговцы открыто издевались на русскими, продавая им дешевые телефоны и поддельные шубы.

Китай не станет рисковать собственным процветанием, открыто бросив вызов США ради защиты России, и он не будет поддерживать российскую экономику, инвестируя в страну в масштабах, необходимых для компенсации удара мощных санкций, которые введет Запад, если Путин начнет вторжение в Украину. Вместо этого Китай будет выполнять минимум, позволяющий России продолжать конфронтацию с Западом, то есть отвлекать внимание Запада от стратегического вызова, который ему бросает сам Китай. Этого минимума китайской помощи может оказаться вполне достаточно, чтобы Путин оставался в Кремле, а ведь именно это Путина больше всего и волнует. Но хозяин Кремля будет править российской экономикой, которая медленно истекает кровью.

Нина Хрущева, Project Syndicate

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».