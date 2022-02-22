Белорусский рубль обрушился в самом начале торгов вслед за российским 4 22.02.2022, 10:35

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Доллар резко подорожал сразу на старте, евро не отстает.

Российский рубль проснулся самой волатильной валютой в мире. Так себе лидерство, но не сказать, что оно очень внезапное. Тизер сегодняшних торгов нам показали вчера поздним вечером, так что битва валют началась предсказуемо: российская валюта полетела вниз, а вслед за ней и белорусский рубль, пишет onliner.by.

Доллар стал дороже на 6,30 копейки, его предлагают по 2,6500 рубля.

Евро добавил 5,53 копейки, он оценивается в 2,9950 белорусского рубля.

Российский рубль в Беларуси теряет 5,99 копейки, его продают по 3,3082 белорусского рубля за сотню.

Напомним, вчера доллар подорожал на 1,94 копейки и оценивался в 2,5870 белорусского рубля. У евро плюс 1,95 копейки, он продавался по 2,9397 белорусского рубля. Российский рубль подешевел на 2,22 копейки — сотня стоила 3,3681 белорусского рубля.

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