«Когда я увидел трясущиеся губы и руки Нарышкина, я вспомнил трясущиеся руки Геннадия Янаева» 3 22.02.2022, 10:42

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Дмитрий Гордон

Мощное обращение Дмитрия Гордона.

Украинский журналист Дмитрий Гордон резко отреагировал на новости о признании Россией "ДНР" и "ЛНР" и записал сильное видеообращение:

— Сегодняшним решением признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" [президент РФ] Владимир Путин и его преступная банда перешли последнюю черту. Весь мир ждал, решится он на это или нет, и он решился.

Я внимательно сегодня смотрел показанное по российскому телевидению заседание Совета безопасности России. И когда я видел, что Путин просил от каждого высказать свою точку зрения, свое мнение, я вспоминал, как [президент СССР] Михаил Горбачев рассказывал мне, как впервые увидел протоколы заседаний политбюро ЦК КПСС при [советском диктаторе Иосифе] Сталине. Когда в 1937–1939 годах миллионы людей истребили за инакомыслие в Советском Союзе, Сталин списки наиболее известных людей выносил на политбюро и каждого просил расписаться. Каждый член политбюро ставил свою подпись, еще и сопровождал это какими-то словами: "Смерть бешеным собакам", "Расстрелять, как собаку" и т.д. Таким образом Сталин повязывал всех кровью. Точно так же и Путин, как в преступной банде, решил повязать всех этим решением: "Это не я, это народ, это Совет безопасности, люди, которые составляют элиту России".

Я сегодня посмотрел на эту "элиту" – безликие, послушные, безропотные существа с трясущимися губами и руками. Один только [директор Службы внешней разведки России Сергей] Нарышкин чего стоит. Когда я увидел трясущиеся губы и руки Нарышкина, я вспомнил трясущиеся руки Геннадия Янаева, председателя ГКЧП, который в августе 1991 года возглавил это преступное сообщество, которое захотело забрать власть и повернуть историю вспять. Чем это закончилось, мы хорошо знаем. Я абсолютно уверен, что точно так же эти преступные замысли закончатся и сейчас.

Путин пошел против всего цивилизованного мира. Путин бросил цивилизованному миру перчатку. Путин получит эту перчатку назад.

Я хочу обратиться к простым ребятам из Донецкой и Луганской областей, которых сейчас отлавливают, чтобы забрать в военкомат и бросить, как мясо, против регулярных частей украинской армии: прячьтесь, не идите на эту авантюру. Путин хочет, чтобы первыми погибали вы, а потом уже – российские граждане, которые придут на нашу землю из России. Прячьтесь, уходите, пытайтесь всеми путями увильнуть от призыва на службу, где в вас будут стрелять те, кто будет защищать свою землю. Я хочу вам сказать, что Путин и его товарищи по сегодняшнему заседанию Совета безопасности умирать на украинскую землю не придут. Они бросят в бой вас, как мясо.

И еще. Эти дедушки, которые ностальгически вспоминают Советский Союз, хотят восстановить его только потому, что до 1991 года у них х…р стоял, а сейчас они об этом уже забыли. Сегодня у них стоит на войну, на кровь, на завоевание Украины.

Я хочу сказать всем, кто меня слышит: мы никогда не сдадимся, мы будем защищать свою землю. Нас не испугает ни Путин, ни те, кто подписывает его преступные приказы, ни те, кто придет их выполнять. Украина будет стоять до последнего! А весь мир я прошу: помоги нам! Нам сейчас эта помощь необходима.

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