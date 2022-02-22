Британия начала экстренное заседание правительства по введению санкций против РФ 1 22.02.2022, 10:55

Борис Джонсон собрал ключевых министров.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон созвал экстренное правительственное заседание (Cobra) по ситуации вокруг Украины. Во время которого рассмотрится вопрос о введении санкций против РФ за признание ею так называемых "ЛДНР".

Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, заседание стартовало в 06:30 (09:30 по минскому времени). На нем присутствуют:

начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин,

министр обороны Бен Уоллес,

глава МИД Лиз Трасс,

министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян,

министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг,

генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман,

заместитель премьера Джонсона, министр юстиции Доминик Рааб.

Указано, что предметом переговоров является вопрос применения санкций против России из-за признания ею "независимыми" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин официально признал "ЛНР"и " ДНР".

После чего в британском МИД заявили, что Россия не останется безнаказанной после решения о признании "ЛДНР".

Добавим, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что страна готова ввести санкции против России за признание так называемых "ЛДНР".

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