Британия начала экстренное заседание правительства по введению санкций против РФ

Британия начала экстренное заседание правительства по введению санкций против РФ1
- 22.02.2022, 10:55
Борис Джонсон собрал ключевых министров.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон созвал экстренное правительственное заседание (Cobra) по ситуации вокруг Украины. Во время которого рассмотрится вопрос о введении санкций против РФ за признание ею так называемых "ЛДНР".
Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, заседание стартовало в 06:30 (09:30 по минскому времени). На нем присутствуют:
начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин,
министр обороны Бен Уоллес,
глава МИД Лиз Трасс,
министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян,
министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг,
генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман,
заместитель премьера Джонсона, министр юстиции Доминик Рааб.
Указано, что предметом переговоров является вопрос применения санкций против России из-за признания ею "независимыми" так называемых "ЛНР" и "ДНР".
Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин официально признал "ЛНР"и " ДНР".
После чего в британском МИД заявили, что Россия не останется безнаказанной после решения о признании "ЛДНР".
Добавим, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что страна готова ввести санкции против России за признание так называемых "ЛДНР".