В Беларуси готовят новый школьный учебник по истории Второй мировой войны 7 22.02.2022, 11:01

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Разработка идет по поручению Таракана.

В Беларуси идет разработка новой учебной школьной программы по учебной дисциплине «Великая Отечественная война советского народа». Об этом сообщает Министерство образования.

В ведомстве сообщили, что разработка идет в соответствии с поручением Лукашенко.

— В учебнике будут учтены новые достижения историографии Великой Отечественной войны, будет отражен героический подвиг советского народа, показан решающий вклад Советского Союза в разгром нацистской Германии и милитаристской Японии. Важной содержательной частью учебно-методического комплекса станет раздел, в котором будет раскрыт вклад представителей белорусского народа в Великую Победу. Значительное место планируется уделить демонстрации огромной работы государственных органов и общественных организаций, а также участию белорусской молодежи в работе по увековечению и сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны, — проинформировали в Минобре.

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