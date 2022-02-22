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В Беларуси готовят новый школьный учебник по истории Второй мировой войны

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  • 22.02.2022, 11:01
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В Беларуси готовят новый школьный учебник по истории Второй мировой войны

Разработка идет по поручению Таракана.

В Беларуси идет разработка новой учебной школьной программы по учебной дисциплине «Великая Отечественная война советского народа». Об этом сообщает Министерство образования.

В ведомстве сообщили, что разработка идет в соответствии с поручением Лукашенко.

— В учебнике будут учтены новые достижения историографии Великой Отечественной войны, будет отражен героический подвиг советского народа, показан решающий вклад Советского Союза в разгром нацистской Германии и милитаристской Японии. Важной содержательной частью учебно-методического комплекса станет раздел, в котором будет раскрыт вклад представителей белорусского народа в Великую Победу. Значительное место планируется уделить демонстрации огромной работы государственных органов и общественных организаций, а также участию белорусской молодежи в работе по увековечению и сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны, — проинформировали в Минобре.

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