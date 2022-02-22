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«Повторяет сценарий в Абхазии»: Грузия осудила признание Россией «ЛДНР»

  • 22.02.2022, 11:15
  • 2,016
«Повторяет сценарий в Абхазии»: Грузия осудила признание Россией «ЛДНР»

Официальный Тбилиси выступил с заявлением.

Министерство иностранных дел Грузии осуждает признание Россией "ЛДНР".

Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

В заявлении говорится, что Грузия с тревогой наблюдает за последними событиями вокруг Украины, что является очень серьезным вызовом европейской безопасности.

"Признание Российской Федерацией украинских территорий Донецкой и Луганской областей в качестве независимых государств является очередным грубым нарушением основополагающих принципов международного права, которое фактически повторяет российскую интервенцию 2008 года в Грузии", - говорится в заявлении.

Напомним, в России еще не приняли решение по границам "ЛДНР". Сначало хотят ратифицировать договор о дружбе.

Отметим, президент России Владимир Путин официально признал "ЛДНР".

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