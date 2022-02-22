Белорусский синоптик предупредил о природных аномалиях в ближайшие дни

Белорусский синоптик предупредил о природных аномалиях в ближайшие дни1
- 22.02.2022, 11:22
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С чем могут столкнуться метеозависимые люди?
Завтра, 23 февраля, в стране ожидается магнитная буря, написал метеоролог Дмитрий Рябов в своем телеграм-канале.
«Затяжная магнитная буря с накопительным эффектом ожидает нас до 24 февраля. Плохое самочувствие в той или иной мере может настигнуть в этот период любого», - написал телесиноптик.
23 февраля магнитная буря достигнет наивысшей отметки в 5 баллов.
Метеочувствительные люди столкнутся с вялостью еще с утра. К вечеру даже полностью здоровые люди почувствуют ухудшение самочувствия.