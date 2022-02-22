«Лизоблюдство!»: белоруска возмущена сбором денег на подарок начальству к 23 февраля 8 22.02.2022, 11:36

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Других сотрудников решили оставить без подарков.

В преддверии праздника Дня защитников Отечества меня просто поразило лизоблюдство у нас на работе, — пишет читательница сайта kurjer.info. По-другому не назовешь! Коллега ходит по сотрудникам, собирает деньги на подарок, но только начальству. Даже с мужчин. Когда я спросила, а как мы поздравим остальных, которых в нашем коллективе несколько человек, она ответила: «На всех денег нет!».

Это меня поразило, и я сказала, что либо мы поздравляем всех, либо никого. А она заявляет: «Не служил — значит, не мужик!». Странная отговорка, ведь давно сложилась традиция, что с праздником 23 февраля поздравляют всех мужчин! Пусть это будет даже чисто символически. Ведь главное — создать позитив, поднять настроение! Девочки в школе поздравляют мальчиков как будущих защитников Отечества. Кто-то служил в армии, а кто-то является защитником своей семьи, жены, детей. Ведь и в повседневной жизни от мужчины много зависит. Есть, где и кого защищать! Вот парень заступился за девушку в автобусе, пенсионер вытащил ребенка из воды. Это все наша жизнь, а значит, и наше Отечество. Не дай Бог, чтобы мужчинам действительно пришлось защищать нас с оружием в руках!

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