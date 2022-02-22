Рэпер Дрейк нелегально поставил $1,3 млн в биткоине на футбол 22.02.2022, 11:43

Дрейк

И это не впервые.

На днях канадский рэп-исполнитель Дрейк выиграл около $140 тыс. после нескольких ставок в размере $1,26 млн на финальный матч сезона НФЛ Супербоул. СМИ пишут, что у его букмекера нет лицензии в Канаде.

Дрейк опубликовал скриншот своих ставок на крипто-букмекерской платформе Stake за несколько дней до финального матча сезона между Лос-Анджелес Рэмс и Цинциннати Бенгалс.

Исполнитель поставил $471 тыс. на то, что Рэмс одержат победу в матче, и еще по $392 тыс. на два индивидуальных показателя футболиста Оделла Бекхэма-младшего. Ставки были сделаны в эквиваленте криптовалюты BTC.

Однако, после выигрыша на этих прогнозах около $1 425 701, канадское издание PlayCanada сообщило, что у платформы Stake нет букмекерской лицензии в стране.

По данным журналистов, ни один легальный канадский букмекер не имеет права принимать ставки в криптовалюте. Платформа Stake имеет офшорную лицензию Кюрасао, но она не является полностью легальной на территории Канады.

Ранее также сообщалось, что Дрейк делал ставки на матчи НБА, хотя это запрещено, поскольку он является послом баскетбольной ассоциации и тесно сотрудничает с некоторым клубами и игроками.

Футболист НФЛ Оделл Бекхэм-младший, на которого Дрейк сделал две ставки через платформу Stake, также является соратником рэпера.

Футболист договорился о зарплате в $750 тыс. в эквиваленте BTC.

C учетом падения курса криптовалюты в январе 2022-го, зарплата Бекхэма-младшего составила $413 тыс. без вычета налогов.

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