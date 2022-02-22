Лауринас Кащюнас: И где сейчас Макей? 7 22.02.2022, 11:57

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Лауринас Кащюнас

Фото: DELFI

В Литве и Латвии режим Лукашенко назвали марионеткой Кремля.

«У Беларуси больше нет никакой независимости». Такое мнение высказал литовский председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

Так он прокомментировал решение Лукашенко и Путина оставить российские войска на территории Беларуси и продолжить их проверку.

«Это определенно поворотный момент, который, я думаю, побудит НАТО и наших стратегических союзников перестроить нашу архитектуру сдерживания», — передает его слова Delfi.lt.

Кащюнас считает, что «те почти 700 км границы [Литвы] с Беларусью де-факто должны считаться границей с Российской Федерацией».

«У Беларуси больше нет никакой независимости. Напомню, что [глава МИД Беларуси) Владимир Макей провел пресс-конференцию и сказал, что мы обязательно выведем войска. И где сейчас Макей?».

По словам председателя КНБО, возможно, что российские военные в Беларуси останутся «под прикрытием создания учебных центров». Или войска выведут, но техника останется.

«Сейчас [российские] намерения направлены против Украины, но если сдерживания не хватит, намерения могут измениться, может появиться желание испытать что-то еще. В нашем регионе необходимо существенно усилить сдерживающую архитектуру», — заявил он.

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«Полностью во власти Кремля»

В свою очередь министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил:

«Мы знаем, что если российские войска войдут на какую-то территорию или в страну, они не покинут ее сами […] Я не вижу никаких признаков политической автономии у режима Лукашенко. В данный момент он марионетка. Он полностью во власти Кремля», цитирует его Politico.

Пабрикс добавил: «[Лукашенко] довольно долго играл в эту маневренную игру между Востоком и Западом, и теперь его возможности маневрировать изменились», — добавил Пабрикс.

Что говорил Макей?

Напомним, 16 февраля министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей пообещал:

«Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется в Беларуси после окончания военных учений».

Совместные белорусско-российские учения должны были закончится 20 февраля. Но в этот день министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Путин и Лукашенко решили оставить войска РФ в Беларуси. И объявил, что проверка войск продолжится.

Он объяснил это «нарастанием военной активности у внешних границ cоюзного государства и обострением ситуации на Донбассе».

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