Выбить козыри из рук Путина 10 Павел Климкин, «Новое время»

22.02.2022, 12:04

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Павел Климкин

Три вещи, которые сейчас может сделать Запад.

Многие мировые лидеры уговаривают Путина постоянно — ну, давай же хоть встретимся. Путин оставляет войска в Беларуси и говорит: у нас учения будут бесконечно продолжаться. Все в Вильнюсе или Риге хватаются за голову. Потом Путин говорит: вот теперь я организую эвакуацию, и при этом в Ростове об этом никто не знает. Сюр? Сюр. На завтра назначено заседание Совета Федерации РФ. Еще Борис Грызлов (ныне посол РФ в Беларуси) сказал, что это совсем не место для дискуссий, как Путин скажет, так и будет.

Но, тем не менее, Путин вовсе не собирается прикручивать кран. Пока что. Он выторговал себе не только саммиты, но и еще много всего. В Мюнхен сознательно не поехал.

Меня смущает такая коллективная западная беспомощность, когда они говорят, давайте все звонить Путину и уговаривать его, чтобы он с нами встретился. Вместо того чтобы сказать: Путин, быстро с нами встречайся, иначе получишь все, что мы запланировали.

Путин понимает только силу. И если с ним разговаривать в тоне просителя, то Путин сядет на голову и больше с нее не слезет. Поэтому я критически отношусь ко всем этим уговорам. Хотя Макрон все делает правильно, когда с Путиным говорит. Но тон Запада меня реально смущает.

Тон должен быть изменен на вежливый, но очень жесткий. Спокойным, без нервов, но таким, чтобы Путин в конце концов понял со своей КГБистской ментальностью. У него ведь не военная ментальность, у него ментальность спецслужб. И он видит жизнь и международную политику как последовательность спецопераций. Вот с ним нужно разговаривать в стиле Джеймса Бонда. Байден должен сказать: «Я Байден, Джозеф Байден, а теперь — раз, два, три, а потом начинаем говорить». Такого тона мне не хватало и на Мюнхенской конференции. Хотя она была лучше, чем предыдущая. Но 15 лет тому назад Путин там выступал. Я тогда говорил многим нашим друзьям: Путин когда-нибудь съедет с катушек. Вот сейчас он съехал. А все говорили: а может, не съедет.

Пусть бы лучше мы подготовились вместе с Западом к резким и заявлениям, и тону в разговоре с Путиным. А то мы его всегда просим. И в результате он выторговывает почти все, и я очень боюсь за нас. Всегда вспоминаю грузинскую войну 2008 года. И вспоминаю, что этот план, который не только Николя Саркози и не только, тогда подготовили, он был в значительной степени за счет Грузии. Я никого не хочу пугать. Я — за дипломатию.

Так, подготовленные сейчас санкции на порядок лучше, чем до этого были. Однако Путин не боится их. Потому что у него в голове миссия — не просто так Олаф Шольц поговорил с Путиным, потом приехал и сказал: «У меня такое впечатление, что я с Путиным разговаривал, как с историком. У него в уме своя идея истории».

На сайте одного из российских министерств появился проект указа Путина, в котором должны быть зафиксированы так называемые российские ценности «скрепы»: приоритет духа над материей и так далее. У людей, которые играются с такими вещами, в голове другая рациональность. Поэтому Путин, если захочет, пойдет дальше. И санкции его не остановят.

Что в последние недели удалось Байдену и что он делает действительно классно — называет новую дату вторжения. У нас все хватаются за сердце, а на самом деле его за это нужно поблагодарить. Ибо он таким образом выбивает из рук Путина козыри. Да, это бьет по нашей экономике. Так давайте требовать «план Маршалла» — план Байдена.

В конце концов, вся помощь, которая идет нам, помогает нам защищаться, а не нас защищают. Это должно быть честно сказано. Нам нужно больше оружия и более качественного. Американские гарантии безопасности и американские войска на нашей территории. Только так это работает. Посмотрите на Японию и Южную Корею. И новый план экономического содействия — как бы он ни назывался. В чем должен заключаться этот план? Это очень простые вещи. Когда Путин стоит вокруг наших границ, Шольц, Макрон, Байден — все они должны сказать своим инвесторам: люди, не волнуйтесь, если будет форс-мажор, мы вам компенсируем потери. Вот такие три вещи нам нужны сейчас от Запада. Они абсолютно реальны, и их нужно выбивать, не говорить о каких-либо абстракциях.

Павел Климкин, «Новое время»

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