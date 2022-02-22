Гродненский священник решил молиться за айтишников и призвал освободить их от налогов 1 22.02.2022, 12:13

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Батюшка стал вторым в номинации «Человек года в белорусском ИТ».

В конце прошлого года журналисты dev.by писали об отце Павле — священник служит в Гродно и организует ИТ-класс для людей с ограниченными возможностями. Читатели помогли классу с преподавателями и техникой.

Священник написал проникновенный пост в LinkedIn, где поблагодарил читателей портала за поддержку и описал образ идеального ИТ в Беларуси.

— Так уж вышло, что по мнению читателей dev.by я стал вторым в номинации «Человек года в белорусском ИТ» после Аркадия Добкина. За него проголосовало 27% читателей или 3300 человек, а за меня — 22% участников опроса. Я сам не рвался, как-то само все вышло. Пришла в голову хорошая идея, стал активно ее продвигать, продумывать, появилась поддержка.

Для меня это большая ответственность. Значит, буду молиться за белорусский ИТ-сектор, за наш славный ПВТ.

Я хотел бы, чтобы наша страна была богаче Швейцарии, но кроме ИТ-сектора что может нашу страну продвинуть?

Нужны супер-льготные условия для айти, ПВТ в каждом областном центре, бизнес инкубаторы, коворкинги, ИТ и бизнес-образование в школах. Может для программистов сделать упрощенку 1% налогов, например на пять лет освободить программистов от подоходного налога. Это будет привлекать новые инвестиции и мировых гигантов ИТ-рынка. Также лет на пять освободить стартапы от всякий налогов, привлекать инвестиции для них. Было бы здорово открыть при каждом ВУЗе и ССУЗе кафедру программирования, чтобы внедрять цифровые технологии во все сферы нашей жизни.

Если кто-то хочет, чтобы я за него помолился, предложить сотрудничество или просто пообщаться — пишите в директ, я открыт для всех.

32-летний Павел Сергеев — священник из Гродно, предприниматель и блогер. Учился в БГТУ на маркетолога, переучился на программиста. Открыл небольшую компанию. Работал с Joomla, WordPress, Bitrix, делал сайты с нуля, занимался seo и контекстной рекламой. Но потом задумался о духовном и пришел в церковь: «Решил инвестировать свое время и силы в то, что не сгорит. Фирмы сгорают, деньги обесцениваются, а инвестиции в духовность — нет».

Сегодня, помимо церковных дел, отец Павел задумал запуск ИТ-курсов для людей с ограниченными возможностями. Говорит, люди очень хотят работать, но из-за их особенностей им как правило предлагают выучиться на обувщиков. Но шить обувь, когда нарушена координация или деформированы руки — сложно. А вот работать на компьютере — было бы отлично. «Можно редактировать фото, монтировать видео, изучать криптовалюту», — уверен отец Павел.

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