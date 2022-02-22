Пророссийские боевики устроили провокацию на трассе Донецк–Горловка 2 22.02.2022, 12:20

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Оккупанты ищут повод для вторжения в Украину?

Так называемая "Народная милиция ДНР" на своем сайте заявила, что на трассе Донецк–Горловка "взорвался автомобиль", из-за чего якобы погибли гражданские, сообщает gordonua.com.

Боевики утверждают, что подрыв произошел утром 22 февраля. Взорвалось минно-взрывное устройство, в результате чего погибли трое человек, которые в то время ехали на автомобиле по трассе.

Оккупанты обвинили в происшествии "украинских диверсантов".

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил СК России расследовать обстоятельства взрыва на трассе Донецк-Горловка, сообщает пресс-служба российского ведомства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

В тот же день жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны российских танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

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