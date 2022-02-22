«На нашей детской площадке собиралась вся Малиновка» 1 22.02.2022, 12:27

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Как живется в тех самых «английских» домах от МАПИДа в Минске.

Летом 2022 года рядом с двумя домами в английском квартале в Малиновке МАПИД начнет строить еще два оригинальных малоэтажных домика. В планах — закончить строительство в апреле 2023-го. Realt съездил в английский квартал и узнал у жильцов, как им живется в ярких домах среди серых девятиэтажек.

Два трехэтажных дома находятся по улице Космонавтов, в 10−15 минутах пешком от метро «Малиновка». Их построили здесь в 2020 году. Яркие фасады, ритмичные скатные крыши и французские окна — все это привлекает внимание минчан, особенно тех, кто гуляет здесь впервые.

— А со внутреннего двора еще красивее! — улыбается Елена. Она живет на третьем этаже 20-го дома.

Пару месяцев назад территорию двух домов обнесли забором, теперь попасть постороннему человеку во внутренний двор с детской площадкой не получится.

— Сначала эта территория принадлежала городу, а теперь она наша по закону — мы написали письмо, чтобы утвердили проект по ограничению территории. Хотели ограничить и парковку, но это не разрешили. Конечно, разница существенная! Раньше многие ходили смотрели, домики же симпатичные, с собачками прогуливались. У нас окна выходят во двор — чувствуется, что практически никого нет, — рассказывает Елена.

О том, что с забором стало гораздо лучше, говорят практически все, с кем общались журналисты.

— Когда мы только заселились, люди просто сходили с ума, особенно в 22-м доме: на детской площадке собиралась чуть ли не вся Малиновка, — рассказывает Анастасия. Она не только живет в английском квартале, но и занимает должность председателя товарищества, к которому относятся два дома.

— Люди знали, что здесь есть красивая детская площадка. Доходило до того, что приезжали на машинах семьями, однажды на детской площадке мы насчитали 47 человек одновременно. Шум-гам, мусор, что-то ломали. Сейчас совсем по-другому. И собак у нас выгуливают с пакетиками.

«Готовились к аукциону, но из-за пандемии его отменили»

Вечером в четверг в английском квартале действительно немноголюдно. Кажется, что люди заканчиваются на остановке около дома. Там они выходят из автобусов, но к домам на Космонавтов никому из них не нужно. Здесь на два дома — чуть больше ста квартир. В 20-м доме — 4 подъезда, в 22-м — 6. В каждом подъезде 11 квартир.

Елена живет в Малиновке всю жизнь, а недавно семья купила трешку на третьем этаже 20-го дома по улице Космонавтов.

— Когда квартиры в первом доме продавали по аукциону, мы ждали пока достроят второй, и тоже готовились к аукциону — идешь в МАПИД, стоишь под дверью, дерешься там! — смеется Елена. — Но из-за пандемии аукцион отменили и квартиры в нашем доме покупали на общих основаниях. Волновались мы, конечно, безумно!

Оказалось, что волновались зря.

— Потом уже смотрели на Realt — были объявления о продаже трешек от МАПИДа, — вспоминает Елена. — По факту был даже недобор сразу, но они быстро разошлись. Такого, как в Новинках, чтоб очереди огромные выстраивались, не было. Но здесь и цена была выше.

Стоимость квартир начиналась от 53 тысяч долларов за однушку и превышала 113 тысяч за четырехкомнатную.

Еще одна жительница квартала рассказала, что семьей купили квартиру осенью и совсем недавно переехали из новостройки в ЖК «Медовик» на Грушевке. Выбрали из-за малоэтажной застройки и закрытого двора.

— Пока минусов я не нашла, мы еще мало здесь живем. Посмотрим, что будет летом. Если сравнить с прошлой квартирой, то здесь теплее. Расположение мне тоже очень нравится: в сравнении с Грушевкой здесь в тысячу раз лучше. Там нет ни одного магазина, в садики не попасть, школы нормальной нет. Я чаще на машине, но и на метро через дворы здесь 12 минут. Слышимость на Грушевке была сильнее. Здесь я особо никого не слышу. Может, конечно, никто не живет, не знаю. Но ничего не мешает.

Когда дома только сдали, некоторые жильцы третьего этажа жаловались на то, что у них промерзают стены.

— В нашей трешке был не самый тяжелый случай. У кого-то было хуже, но кто-то вообще с этой проблемой не столкнулся, — говорит Елена.

— Для МАПИДа это новый проект. Что он строил раньше? Вот, — Елена показывает рукой на панельную девятиэтажку через дорогу. - В этом он прекрасен: все отлажено, строят 300 лет. Там есть цокольный этаж — и это совершенно другие условия по теплоизоляции. А здесь сделали скатную крышу, не рассчитали должным образом утепление, но сейчас сделали допутепление. После этого у многих полегчало. Дом протопился, теперь он весь сухой.

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