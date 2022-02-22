В Португалии нашли окаменелости нового вида динозавров 22.02.2022, 12:33

Фото: Victor Feijó de Carvalho

Как он выглядел?

Доктор Октавио Матеус и доктор Дарио Эстравиз-Лопес из португальского Музея Луриньян обнаружили новый род и вид динозавров, который был назван Iberospinus natarioi, пишет «Новое время».

Iberospinus natarioi бродил по нашей планете в период раннего мела, примерно 129 млн лет назад, рассказали ученые.

Этот спинозавридный динозавр имел крокодилоподобный череп, колючую спину и, возможно, был рыбоядным хищником.

«Спинозавриды — одни из самых загадочных мезозойских динозавров-теропод из-за их уникальной адаптации к водной среде и их относительной редкости. Они характеризуются крепкими передними конечностями, высокими нервными отростками и удлиненными челюстями», — говорят палеонтологи.

Окаменелые кости Iberospinus natarioi были извлечены из обнажений формации Папо-Секо в Кабо-Эспишель, полуостров Сетубал, центрально-западная Португалия. Образец включает челюсть, отдельные зубы, ребра, спинной позвонок, нервные дуги, лобковый стержень, 15 хвостовых позвонков и другой материал. Судя по этим останкам, размеры динозавра достигали 9 м.

Его описание подтверждает, что Иберия является очагом биоразнообразия спинозавров с несколькими эндемичными для этого региона видами.

Фото: Victor Feijó de Carvalho

«В настоящее время, несмотря на отсутствие относительно полного материала (проблема, общая для группы в целом), запись спинозавридного материала с Пиренейского полуострова является одной из лучших в мире», — заявили исследователи.

«Iberospinus natarioi увеличивает большое разнообразие спинозавридов из Иберии, несмотря на фрагментарность его останков, и в настоящее время это один из самых полных образцов спинозавридов в мире», — добавили авторы работы.

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