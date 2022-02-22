Белорусам — приготовиться! 3 Сергей Дылевский, БОР

22.02.2022, 12:36

6,008

Есть только один способ протеста против захватчиков и незаконной власти.

Вчерашний день уже вошел в мировую историю как начало нового военного конфликта в центре Европы. По сути признание Россией ДНР и ЛНР означает полный картбланш для ввода на территорию российских военных. Соответствующие документы не сегодня-завтра будут подписаны.

А что это значит для белорусов? Да ничего хорошего не значит. Путлер с его бандой захватчиков уже месяц как размещают свою армию на нашей земле. Весь этот беспредел происходит под прикрытием шкловского дементора. По сути захватчик уже считает территорию нашей страны своей.

Бьюсь об заклад, что после начала боевых действий в Украине атаки начнутся и с территории Беларуси.

Всё идет в точности по крымскому сценарию. Тогда так же «народ» якобы просил Путлера о помощи. Тогда тоже всё началось с учений.

Сегодня мы стоим на пороге войны. И эта война затронет нас всех. И наша задача, наш долг перед родиной - не допустить эту войну.

Как? Не признавать решения и документы, принятые незаконной властью. Бороться против беспредела банды Путина и Лукашенко. Отстаивать свою землю.

Рабочие! Наш протест против захватчиков, наш протест против незаконной власти только один — забастовка! Так мы сможем отстоять свою родину. Так мы сможем бороться против беззакония.

Жыве Беларусь!

Бастуй Беларусь!

Сергей Дылевский, БОР

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.