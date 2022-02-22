Казахстан отказался признавать «сепаратистские образования» на востоке Украины 5 22.02.2022, 12:39

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МИД страны озвучил официальную позицию.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что официальная позиция Казахстана по ситуации с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» прорабатывается, и заверил, что вопрос о признании этих сепаратистских образований не стоит. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства, сообщает «Радио Азаттык».

По его словам, окончательная позиция Казахстана будет принята «в ближайшие часы на заседании Совета безопасности».

– Но должен заверить: вопрос о признании Казахстаном независимости «ДНР» и «ЛНР» не стоит. То есть мы исходим из основ международного права и основных принципов и уставов ООН, - заявил Тлеуберди.

Он также сказал, что «ситуация сейчас ухудшается, напряжение растет, поэтому Казахстан готов и призывает все международное сообщество к применению дипломатических усилий».

В ответ на вопрос о возможной эвакуации казахстанских дипломатов из Украины глава МИД сказал, что «в случае ухудшения ситуации и начала военных действий есть планы по их эвакуации» и отметил, что в данный момент посольство Казахстана в Киеве полностью работает и на связи с казахстанцами в Украине.

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