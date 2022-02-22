Как в Беларуси растет региональная пропасть 22.02.2022, 12:33

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С каждым годом Минск все дальше экономически отрывается от остальной страны.

Вместе с Минской областью они превратились в гигантскую агломерацию, подавляющую периферийные зоны, пишет сайт «Белорусы и рынок»

На долю 37% населения, проживающего в Минске и Минской области, приходится свыше 50% ВВП страны.

Причем пропасть между агломерацией и остальной страной растет из года в год. К примеру, еще в 2013 году совместный вклад Минска и области в ВВП составлял только 38%.

И если большой экономический вес столицы – вполне естественное явление, то процессы, происходящие последнее десятилетие в Минской области, могут удивить. Минщина из обычного региона постепенно превращается в полноценную часть гигантской (по белорусским меркам) агломерации.

Сейчас Минская область лидирует среди всех областей по валовому региональному продукту (ВРП), на ее долю приходится 24% товарного экспорта. По сравнению с другими областями, в Минской самые высокие зарплаты, больше всего занятых в экономике, выше товарооборот и рентабельность продаж.

При этом именно Минская область, а вовсе не южные провинции, является лидером в сельском хозяйстве. Здесь производится 25% сельхозпродукции страны, а мяса - 28% от общереспубликанского объема.

Именно здесь самые большие валовые сборы зерновых, картофеля, сахарной свеклы. При том, что в Брестской и Гродненской областях урожайность многих культур выше. Агломерация уступает регионам лишь в производстве овощей открытого грунта.

Что касается животноводства, то Минщина здесь бесспорный лидер: и в выращивании скота и птицы в живом весе, и в производстве мяса, молока и яиц.

В промышленности Минская область на втором месте среди регионов: здесь производится 20% промышленной продукции страны. Зато на первом – по инвестициям в основной капитал и по строительству жилья. На Минщине строится 27,6% всего нового жилья страны, а это значит, именно данная территория стала новой точкой притяжения человеческих ресурсов.

Региональное неравенство – это нормально?

Как видим, близость к столице превратила Минскую область в экономического гиганта (по белорусским меркам), усугубив тяжелое положение периферийных областей.

Высасывая человеческий капитал и притягивая большую часть инвестиции, столичная агломерация обрекает остальную часть страны на технологическую отсталость и демографическое вырождение.

Насколько разделение страны на две части – это здоровая ситуация? Воспользуемся подходом, принятым в Европейском союзе для оценки регионального неравенства. Согласно нему, регион относится к депрессивным, когда душевой уровень ВРП территории составляет менее 75% от среднего по ЕС (по паритету покупательной способности). В Евросоюзе на таких территориях проживает 25% населения. Есть страны (Швеция, Финляндия), где депрессивных регионов нет вообще. А в других, например, Болгарии, почти 50% населения вынуждены жить в отсталых, по меркам ЕС, регионах.

А что же в Беларуси? Экономист БГЭУ Екатерина Рожковская применила вышеописанный подход и посчитала степень нашего регионального неравенства (результаты опубликованы в «Белорусском экономическом журнале»). Оказалось, что у нас депрессивной является вся страна за рамками агломерации. И проживает на проблемных территориях 62,7% населения республики.

Получается, в Беларуси межрегиональное неравенство достигло очень высокого уровня. Конечно, если все население страны переселится в Минскую область, проблема решится сама собой. Однако хотелось бы, чтобы белорусское общество и государство попробовало найти другой выход.

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