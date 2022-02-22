Британский министр: Вторжение России в Украину уже началось 22.02.2022, 12:34

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Поэтому Лондон введет санкции против Кремля.

Вторжение России в Украину уже началось, поэтому Великобритания введет санкции против Кремля.

Об этом заявил министр здравоохранения Британии Саджид Джавид в интервью Sky News.

Джавид сказал, что европейцы сегодня "просыпаются в темный день", поскольку танки и

бронетехнику заметили ночью вблизи Донецка.

"По тому, что мы уже видели и выяснили сегодня, понятно, что россияне и президент Путин решили атаковать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Мы всегда говорили, что это совершенно неприемлемо. Мы видели, что он признал эти восточные регионы Украины. И, по докладам, я думаю, мы уже можем сказать, он отправил танки и войска. Поэтому я думаю, из этого можно заключить, что вторжение в Украину началось", - сказал Джавид.

Премьер-министр Борис Джонсон во вторник утром проводит заседание правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям COBRA, а позже должен выступить в парламенте по ситуации в Украине.

Глава МИД Лиз Трасс накануне заявила, что Великобритания 22 февраля объявит о новых санкциях против России в ответ на решение признать независимость двух "республик" ОРДЛО.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил ранее в понедельник, если Россия признает две "республики" ОРДЛО, он активирует санкционную процедуру ЕС.

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