Япония ограничит экспорт передовых технологий в РФ 1 22.02.2022, 12:53

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В Токио началось согласование санкций против Кремля.

Правительство Японии приступило к согласованию санкций в отношении России в случае вторжения в Украину. Об этом сообщает газета Yomiuri.

По данным издания, планируется ограничить экспорт в РФ передовых технологий, включая полупроводники, технологии, связанные с искусственным интеллектом и робототехникой.

Журналисты подчеркивают, что в случае принятия нынешний запрет на экспорт технологий будет шире, чем запрет, введенный в отношении России в 2014 году.

При этом издание сообщает, что Токио также рассматривает возможность усиления ограничений по отношению к российским банкам.

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО.

Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.

Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

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