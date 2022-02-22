Эксперт: Калием скоро можно будет зарплаты в зачет выдавать 4 22.02.2022, 12:52

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Петр Кузнецов

Пару слов о политике как об «искусстве возможного».

Политический аналитик Петр Кузнецов отреагировал на признание Россией «ЛНДР» в своем Telegram-канале:

— Какие есть варианты у официального Минска не признать «ЛДНР» вслед за Москвой? Реально — никаких. Тотальная зависимость после 2020, полная блокада на Западе, финальная утрата субъектности в ходе военных игрищ последнего времени, да еще и российские войска в количестве, едва ли и не превышающем белорусские, на территории — контролечка.

Судя по тому, как Сирия и Венесуэла торопливо озвучили признание, Кремль над этим дипломатическим вектором работает всерьез и придает ему значение.

То есть, признание возможно, непризнание же выглядит невозможным.

Далее. Какие варианты у Зеленского, буде такое признание состоится? Никаких — только вводить санкции и полностью останавливать торговлю. Альтернатива — политическая смерть.

Дальше все будет просто и грустно. Калием итак скоро можно будет зарплаты в зачет выдавать, а тут еще и площади Мозырского НПЗ можно будет сдавать под офисы. Добавим сюда неминуемые новые экономические санкции и получим либо быстрый коллапс в одиночку, либо более медленный, но вместе с Москвой.

Ибо Россия при таком раскладе мало того, что сама попадает в конфронтацию, в первую очередь экономическую, с Западом, но еще и оказывается вынуждена финансировать все свои «бонусы» в виде новообретенных «независимых» соседей, и старообретенных «союзников», которые свое союзничество подтвердят признанием. А антикризисное стратегическое планирование там сегодня Медведев очень убедительно озвучивал: «Западу, мол, мы нужнее, чем он нам, сами придут» (а если нет? Такого вопроса никто не задал).

Поэтому финал, ранний или поздний, кровавый или бескровный, все равно предсказуем. В спирали эскалации выигрывает всегда более экономически устойчивый — так было всегда в истории ровно с того момента, как люди перестали воевать дубинами и перешли на другой уровень.

Исходя из того, что возможно, именно так все и должно развиваться. Но, может, возможно и как-то по другому?

История покажет.

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