«Продали машину-убийцу, а я предупреждал, что вожу троих детей» 22.02.2022, 12:59

1,922

История одной покупки в белорусской автокомиссионке.

Ждать от "бэушного" авто состояния новой машины глупо. Вместе с тем покупатели надеются найти автомобиль, который как минимум не будет угрожать их жизни. В истории читателя abw.by Алексея трагедии после покупки удалось избежать практически чудом.

Кредит, автохаус, без тормозов

Мужчина вспоминает, что они с женой решили купить машину, поскольку в семье трое детей, передвигаться на общественном транспорте с ними проблематично. Денег было не слишком много, потому решились на покупку в кредит. В поле зрения попала Mazda Premacy 2000 года выпуска, которая продавалась в одном столичном автохаусе.

"Осмотр автомобиля оставил хорошее впечатление, – говорит Алексей. – Продавцы уверяли, что это отличнейший вариант для семьи, отъездим не один год. Заводится с пол-оборота. Правда, за руль нас не пустили, а прокатили по стоянке на пассажирских местах. После этого мы уточнили состояние днища – нам ответили, что был проведен осмотр, там все идеально".

После этого семья решила, что машина годится, можно соглашаться на сделку. Продавцы уверили Алексея, что для одобрения кредита обязательно нужно внести аванс в размере 300 долларов. Эта сумма осталась в автохаусе, а муж с женой поехали в банк, чтобы получить кредит. Затем последовало возвращение в комиссионку:

"Меня пригласили в вагончик, где я передал 7280 рублей одному из сотрудников. Он забрал деньги и ушел, в то же время его коллега положил на стол бумаги и показал, где поставить подпись. Оформили счет-справку, нам передали техпаспорт на машину, комплект ключей – и мы, довольные покупкой, поехали домой".

Однако доехать до дома без приключений не получилось – машина заглохла. Оказалось, что обещанный "аккумулятор на гарантии" на самом деле был уже основательно "уставшим". Пришлось покупать батарею в магазине и менять. Но даже это не помогло – машина все равно глохла и в этот день уже не завелась. Само собой, Алексей обратился в автохаус:

"Продавец сказал, что у нас есть только два варианта: подавать в суд на владельца авто либо они возьмут машину на комиссию уже от нас, продадут ее и вернут нам деньги. Мы согласись на второй вариант. Машина кое-как завелась, я приехал на ней на комиссионную площадку и передал продавцу. Прошло несколько дней, машина появилась в продаже".

В это же время семья проконсультировалась с юристом и от него узнала, что есть право вернуть машину и забрать деньги. Супруги сообщили об этом продавцу, на что он сказал забирать машину и подавать в суд.

"К нашему приезду продавец уже подготовил копии документов. Когда мы начали беседу, продавец разговаривал на повышенных тонах, перебивал, не давал сказать ни слова. Я попросил книгу жалоб, на что мне ответили, что ее нет. Пришлось вызвать милицию.

В присутствии милиции продавец начал оправдываться, что мы приехали в нерабочее время, книгу жалоб предоставить он не может. Помимо этого, он стал говорить о том, что вообще никакого отношения не имеет к продаже данного автомобиля, что он не является его продавцом и что вообще другая компания нам его продала, о чем свидетельствует печать на документах. А печать действительно другой фирмы, хотя в контактах продавца было иное название организации. В общем, пришлось забрать машину и ехать домой. В дороге плюс ко всему отказали еще и тормоза…"

"Вы что, смертники?"

Раз машина временно осталась в семье, то было решено съездить на диагностику, чтобы понять весь масштаб бедствия.

“Осмотр показал множество технических неисправностей. В итоге выдали заключение о том, что на данном транспортом средстве запрещено участие в дорожном движении”, – вспоминает Алексей.

В объявлении было указано, что днище крепкое. Его реальное состояние можно оценить на фото, предоставленных нашим читателем.

"Вы что, смертники, на этом ездить?" – вспоминает Алексей слова мастера сервиса. – Получается, что в комиссионке мне продали машину-убийцу, а я ведь говорил им, что машина нужна для семьи с тремя детьми. Продавец в итоге мне перезвонил и предложил отправить ему претензию заказным путем, сказал, что рассмотрят в срочном порядке. Рассматривают пока".

О ремонте машины Алексей даже не думает, ведь только по предварительной оценке тот потянет на 4000$ – это больше, чем стоимость автомобиля.

Что делать

Разбираться с собственником автомобиля, как рекомендовал комиссионер, не стоит, поскольку ответственность за машины в комиссионке несет исключительно комиссионер (ст.880 ГК РБ).

Справка Автобизнеса

Согласно пп.81-84 постановления Совмина №703 "О продаже отдельных видов товаров, осуществления общественного питания и порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров" бывшие в употреблении автомобили должны пройти предпродажную подготовку, при продаже в присутствии покупателя должно быть проверено качество этой предпродажной подготовки.

Комиссионер согласно п.29 правил комиссионной торговли (постановление Совмина №744), перед тем как выставить на продажу автомобиль, обязан провести проверку его технического состояния, в том числе с привлечением организаций, имеющих разрешение на проведение государственного технического осмотра транспортных средств.

Комиссионер проверял техническое состояние автомобиля, даже документ есть:

По документу практически все элементы автомобиля в удовлетворительном состоянии, что в корне не соответствует акту диагностики, сделанной на специализированной СТО. Совсем неприятный для продавца факт – комиссионер несет ответственность перед покупателем за несоответствие товара характеристикам и состоянию, которые он указал при принятии товара на продажу (п.23 постановления Совмина №744). Получается, что выданный продавцом документ – самая настоящая "липа", и уже только за это комиссионер может ответить по закону.

Если в автохаусе продан "опасный" автомобиль, недостатки которого не были оговорены с продавцом, покупатель вправе предъявить требования, которые предусмотрены законом о защите прав потребителей (п.77 постановления Совмина №703). В соответствии с ним расторгнуть договор и вернуть деньги должны незамедлительно (ст.25 закона), а в случае невозможности сделать это здесь и сейчас – не позднее 7 дней.

Так что принцип "пишите претензию, а мы подумаем, когда и что вам ответить" не работает. Любой суд констатирует это как нарушение закона о защите прав потребителя. В данном случае продавец помимо денег, которые суд его обяжет выплатить покупателю, должен будет выплатить еще и штраф (он составит 100% суммы, присужденной в пользу потребителя (ст.44 закона)), если права Алексея в суде будет представлять общественное объединение потребителей. Именно туда мы ему и рекомендуем обратиться, а не ждать ответа комиссионера.

P.S. Мы умышленно не называем продавца, поскольку в настоящее время проходит милицейская проверка, которая должна установить, какая все же фирма продала Алексею автомобиль и почему в счет-справке одна организация, а по факту комиссионная площадка принадлежит другой. Мы следим за развитием ситуации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».