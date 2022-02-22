Виктор Шендерович: Наша старушка очень плоха, но напоследок вошла в буйную фазу 22.02.2022, 13:03

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Виктор Шендерович

Фото: DELFI

Пеленать ее в смирительную рубашку будут вместе со всем санаторием.

Одного взгляда на сегодняшние котировки всех наших "газпромов" и "лукойлов" достаточно, чтобы понять: системное ворье исходит сейчас тихой яростью. Те, кто думал объехать на кривой "бизнесовой" козе политические риски тирании, в одночасье потеряли сегодня, для начала, сотни миллионов долларов, пишет в Facebook известный российский сатирик Виктор Шендерович.

Они, я думаю, прекрасно понимают, что это только начало.

Отвязавшиеся убийцы не дали им ни одного шанса пройти между струйками. Совместить политический ташкент с европейским статусом не получилось, и по всему выходит: пришло время всерьез платить по коллективным счетам.

А все механизмы ограничения безумной путинской власти давно демонтированы - и демонтированы при полном одобрении этой самой бизнес-элиты, вот какая загогулина получается…

Это было хуже, чем преступление - это было ошибкой, оказывается.

Они-то думали, что рациональный чекист - это удачная "крыша". Что главное - эффективная экономика, а с правами человека и прочими западными капризами можно повременить. Они думали, что исторические прописи писаны не для них. Они называли себя технократами, а нас - демшизой...

Ну-ну.

Старая прекрасная шутка Андрея Кнышева: мальчик женился на старушке, чтобы завладеть ее наследством. Когда он умер, все его игрушки достались ей...

Наша старушка очень плоха, но напоследок вошла в буйную фазу. И пеленать ее в смирительную рубашку будут, похоже, вместе со всем санаторием, который она возглавляет.

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