Борис Джонсон: Британия немедленно введет санкции, которые сильно ударят по России 6 22.02.2022, 13:13

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Борис Джонсон

Москва полностью нарушила международное право.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что его страна немедленно введет санкции против России, которая "полностью нарушила международное право".

Об этом он сказал после заседания правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям COBRA, сообщает Sky News.

Джонсон заявил, что санкции будут направлены на российские экономические интересы "столь сильно, насколько мы можем" и поразят "экономические интересы, поддерживающие российскую военную машину".

Подробно о санкциях он расскажет во время выступления в парламенте в 15:30 по Минску.

Он также предположил, что при полномасштабном вторжении могут быть применены дополнительные меры.

"Санкции очень сильно ударят по России, и в случае вторжения мы собираемся сделать многое другое. Не сомневайтесь, что если российским компаниям не позволят привлекать капитал на финансовых рынках Великобритании, если мы раскроем фасад российской собственности, имущества, это начнет вредить", - сказал он.

Джонсон также заявил, что президент России Владимир Путин настроен на полномасштабное вторжение в Украину.

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