Белорусский рубль «пробил дно» на торгах 22 февраля 6 22.02.2022, 13:23

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Курс евро преодолел психологический рубеж.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 22 февраля рубль обвалился к доллару и евро.

Курс доллара подскочил на 2,64% — до 2,6553 рубля.

Спустя час после начала торгов евро превысил 3 рубля. По окончанию торгов еровпейская валюта выросла на 2,08% — до 3,0007 рубля.

Курс российского рубля упал на 1,67% — до 3,3117 рубля за 100 российских рублей.

Падение белорусского рубля произошло вслед за российским после заявления Владимира Путина о признании самопровозглашенных ДНР и ДНР.

21 февраля российская валюта стала самой волатильной в мире, пишет РБК со ссылкой на данные биржевого терминала Bloomberg. Временная волатильность российской нацвалюты к концу дня достигла 33,97%.

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