Зеленский допустил разрыв дипломатических отношений с РФ 15 22.02.2022, 13:28

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Владимир Зеленский

Документы будут рассмотрены в ближайшее время.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с предложением о разрыве дипломатических отношений с Россией. Документы будут рассмотрены в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента во время встречи с президентом Эстонии Алар Карис.

При этом Зеленский сообщил, что в ближайшее время рассмотрит документы.

Президент Украины отметил, что видит наступление на суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны РФ.

"Ко мне пришел запрос от МИД Украины, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сразу после пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос", – сказал он.

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