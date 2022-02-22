В Беларуси прекратили продажу яиц с определенной пометкой 4 22.02.2022, 13:30

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С чем это связано?

Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало предписание на прекращение продажи яиц от компании АВС с надписью на упаковке «Эко яйца АВС».

МАРТ обращает внимание на то, что согласно закону потребителю нужно доказывать необходимую и достоверную информацию о товарах.

Кроме того, информация об отличительных признаках пищевой продукции должна быть подтверждена доказательствами, а вот документы, подтверждающие достоверность информации о содержавшихся на потребительской упаковке «Эко яйца», представлены в МАРТ не были.

С целью недопущения нарушений, ООО «Эко яйца АВС» предписано устранить нарушения путем приостановки реализации куриных яиц с такой упаковкой.

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