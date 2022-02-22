Госдума РФ ратифицировала соглашения с террористами «ЛДНР» 1 22.02.2022, 13:36

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Что это значит?

Госдума РФ проголосовала за ратификацию так называемого "договора о дружбе" между Россией и "ЛНР", "ДНР". Ее депутаты поддержали единогласно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

Таким образом, эти "согласования" рассчитаны десять лет.

Что это значит?

В частности, речь идет о совместном противодействии актам агрессии со стороны других государств. То есть, это создаст основу пребывания на территории оккупированного Донбасса российских военных формирований.

Стороны также договариваются о том, что совместно будут принимать меры для "противодействия актам агрессии против них со стороны любого государства или группы государств", а также "оказывать друг другу необходимую помощь, включая военную".

То есть этот документ создает правовую основу для пребывания на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей военных формирований, присутствие которых, якобы будет направлена для "поддержания мира".

Признание Путиным "ЛДНР"

Напомним, президент РФ Владимир Путин вчера официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.

После признания так называемых "ЛНР" и "ДНР" подписал с главарями этих незаконных формирований "договор о дружбе" и распорядился ввести войска РФ на оккупированные территории Донбасса.

Реакция мира

Мировые лидеры отреагировали на это осуждением действий России и планируют вводить санкции. Также состоялось экстренное заседание Совбеза ООН.

Что говорит Украина

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам. Он призвал граждан оставаться спокойными и уверенными, а также инициировал встречу нормандской четверки.

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