Пришло время жестких санкций 1 Джон Хербст

22.02.2022, 13:38

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Джон Хербст

Что может стать идеальной целью?

Когда Владимир Путин признал «независимость» так называемых «Донецкой и Луганской народных республик», территорий украинского Донбасса, где Москва организовала «восстание» против центральной власти Украины, он никого не удивил.

Его заявление также дало четко понять, что у него есть «виды» и на другие независимые государства, возникшие после распада Советского Союза. И, как мы видели в проектах договоров, которые Россия направила США и НАТО, его планы затрагивают и государства Варшавского договора. Это подтверждение того, что уступчивость Москве в отношении Украины не удовлетворит аппетит Путина в отношении новых территорий и провокаций.

Дальнейшие действия Соединенных Штатов, НАТО и Европейского союза чрезвычайно важны. Путин совершил серьезную провокацию. Если ответ Запада будет чисто риторическим, Путин почувствует слабость и, скорее всего, начнется эскалация. Запад должен ответить сейчас же. Это подразумевает немедленное введение некоторых санкций. И санкций жестких. Пока администрация Байдена наложила санкции на экономическую деятельность в регионах, которые Путин только что признал независимыми. Если такими будут масштабы ответа, то Соединенные Штаты лишь способствуют дальнейшей эскалации со стороны Москвы. Сейчас администрация заявляет, что после консультаций с союзниками и партнерами будут введены дополнительные санкции за эту последнюю провокацию.

Идеальной целью санкций должен быть «Северный поток — 2», продолжение строительства которого администрация Байдена не должна была разрешать в прошлом году. В противном случае Соединенные Штаты должны ввести санкции как минимум в отношении одного крупного российского банка, некоторых высокопоставленных фигур в окружении российского президента.

Соединенные Штаты также должны ясно дать понять, что если Москва начнет новое крупное наступление, последуют гораздо более суровые санкции. Они должны включать меры в отношении российского вторичного долгового рынка и, возможно, исключение из финансовой системы SWIFT.

Более того, пришло время направить еще больше сил и техники НАТО на восточный фланг Североатлантического союза. Наконец, администрации следует отменить свое решение не помогать эвакуации американских граждан из Украины. Тысячи американцев окажутся там в ловушке, если Путин снова вторгнется в страну, а у американских военных — огромный опыт спасения своих граждан в опасных обстоятельствах. Такая операция также усложнила бы российские планы.

Джон Хербст, Аtlantic Сouncil (перевод — «Новое время»)

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