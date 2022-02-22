«Ловил на удочку даже бобра» 22.02.2022, 13:53

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Как парень из Могилева стал чемпионом мира по рыбной ловле.

«Рыбалка — это бешеный адреналин, а соревнования по рыбной ловле — это не просто удача», — уверен 33-летний рыбак-спортсмен Алексей Юденков из Могилева. Недавно парень вместе со своей командой вернулся с чемпионата мира по подледному лову на мормышку, который проходил в Литве. Там белорусы показали прекрасные результаты: сборная заняла второе место, а сам Алексей стал чемпионом мира. Победитель рассказал блогу «Отражение» о своей рыбацкой карьере, самом большом улове и, конечно, о триумфальном турнире.

«Ловил на удочку даже бобра»

— Лет пять мне было, когда папа зимой одевал меня тепло, — был как мишка неповоротливый — садил в саночки и вез с собой на рыбалку. Втихаря, мама этого не знала, — была на работе — а отец так за мной «присматривал», — улыбается Алексей Юденков, вспоминая начало своей рыбацкой «карьеры».

Рыбачить мальчику нравилось, занятием он увлекся на годы. Когда стал старше, то в любое свободное время отправлялся с удочкой на водоем: его совсем не интересовали подростковые тусовки. Со временем начал разбираться в рыболовных «прибамбасах», научился, как не уйти с рыбалки «пустым». Часто бывало так, что рядом с Алексеем ловили рыбу несколько человек, а клевало только у него. Реакция на это, говорит, была разная.

— Кто-то подходит и спрашивает, в чем же мой секрет, на что ловлю. Но есть и такие, кто косо посматривает, что-то бубнит себе под нос недовольно. Прохожие иногда интересуются моими успехами, смотрят на сам процесс ловли. Я всегда общаюсь, отвечаю людям. Это же моя самая любимая тема в жизни! — смеется мужчина.

Алексей отмечет, что рыбалка — это вовсе не тихое многочасовое стояние возле водоема, как может показаться на первый взгляд. А процесс, во время которого периодически «зашкаливает адреналин, а руки и ноги трясутся», — происходит так, когда вылавливаешь очень крупную рыбу. После такого надо еще некоторое время посидеть, чтобы отдышаться и успокоиться, говорит мужчина.

— Помню, на Днепре, на участке прямо возле дома на спиннинг мне попался огромный сом, потом его взвесили — 21 кг! Ушло 40 минут, чтобы его вытащить. Ведь сначала надо рыбу утомить, нахрапом здесь не получится, — вспоминает рыбак.

Бывали на рыбалке у Алексея и нелепые случаи. Например, однажды на спиннинг ему попался бобр. Это рыбак понял, когда из воды начал вытаскивать что-то непонятное. А потом обнаружил на блесне клок шерсти, да и сам бобр из воды выглянул.

Несколько раз «напарниками» Алексея по рыбалке были типичные герои анекдотов — те, для кого этот процесс заключается в распитии алкоголя с последующей покупкой свежей рыбы в магазине — «домой, для отмазки».

— Едут лишь бы свалить из дома. Каждому свое, я не могу их осуждать. Но у меня совсем другая цель — побыть в процессе и наловить рыбы. Хотя рыбные блюда я не люблю, зато мама и жена их обожают. Кстати, супруга моя тоже рыбу ловить умеет и даже привязывает крючки самостоятельно — я научил! — улыбается Алексей.

«Мышцы — не главное, важны техника и навыки»

Алексей говорит, что со временем от «обычной» рыбалки он стал получать меньше удовольствия — хотелось какого-то развития, новых ощущений. В 2012 году решил попробовать себя на соревнованиях по рыбной ловле — одно из них как раз проходило в Беларуси. Спортсменом парень себя не ощущал и не позиционировал, но результат его выступления удивил всех.

— Сперва соревновались в том, кто быстрее просверлит лунку и извлечет рыбу — я был первым. Потом надо было за пять минут наловить как можно больше рыбы — здесь я был вторым. Обошел меня только чемпион, который знал всякие «примочки», а у меня была только безмотыльная снасть — «чертик», — вспоминает первый турнир рыбак.

После выступления Алексея заметили рыбаки-спортсмены и пригласили к себе в коллектив. Два года парень выступал за небольшую команду, потом еще три года — за столичную. А после они организовали новую команду в Могилеве, которая все эти годы показывает отличные результаты на состязаниях. Сейчас в коллективе под названием Colmic Ice Fishing Team четыре спортсмена и два тренера.

— Конечно, в наших соревнованиях не мышцы главное, да и факт везения тоже присутствует. Основное тут — мастерство спортсмена-рыбака, техника, его умение применять определенную тактику для того, чтобы улов был больше. Причем видов соревнований по рыбной ловле очень много: фидерное, спиннинговое, на мормышку, блесну, с берега, с лодки, зимой и другие. Даже на болоте бывают соревнования, главное — чтобы всем места хватило, — объясняет Алексей Юденков.

Тренер, говорит мужчина, — важное звено в команде. На соревнованиях рыбак занят своим делом и не может видеть, что происходит вокруг, отреагировать на ситуацию, чтобы улучшить свой результат. Тогда на помощь и приходит наставник — он ходит «за бровкой» и смотрит, как ловят рыбу другие участники, а потом либо направляет своего спортсмена «подсверлиться к кому-то поближе», либо наоборот — отмечает, что тот делает все правильно и надо продолжать в том же духе.

— У нас есть свои хитрости. Например, можно «увести» рыбу у соседа — для этого сверлишь вокруг него лунки, закармливаешь через них рыбу, и она переплывает к тебе. Но обычно подлянок никто никому не делает — рыбаки люди простые и открытые, — комментирует Алексей.

Жена, узнав о чемпионстве, плакала

В этом феврале Алексей Юденков в составе белорусской сборной из девяти человек (в нее вошли представители нескольких команд со всей Беларуси) ездил на чемпионат мира по подледному лову на мормышку. Соревнования проходили в литовском Шауляе на озере Рекива. В первые дни после приезда Алексей забрался на Гору Крестов — литовскую святыню.

— Бросил там монетку и загадал желание — стать чемпионом. Оно исполнилось, но «по щучьему веленью» не получилось — было очень тяжело. В моей практике это были самые сложные соревнования. Все из-за ужасной погоды — дождь и сильный ветер. Лед на озере начал «уходить» — сперва он был 30 см, потом организаторы сообщили, что с 8.00 до 13.00 он «съелся» еще на пять сантиметров. Поэтому одну официальную тренировку отменили, а два трехчасовых тура провели в один день, — рассказывает герой.

Белорусская команда об озере мало что знала: перед поездкой им удалось обзавестись только картой водоема. Осматривались на месте: где какая рыба ловится, где ее большая концентрация, с какой стороны лучше заходить на зоны для ловли.

Сперва участники (а это 60 человек из разных стран) соревновались в личном зачете. Цель — наловить рыбы как можно больше. Потом были командные зачеты — два тура по три часа каждый.

— Тяжело. В личном зачете стоял пять часов на коленях на льду в мокроту под ветром. Применил свою тактику — не рассверливал десять лунок, как это обычно делают, а сделал только две, через которые начал раскармливать рыб. Они подошли, и я самый первый начал ловить, — говорит Алексей.

Белорусская команда на соревнованиях в Литве. Фото: личный архив героя публикации

Парень хотел ловить рыбу покрупнее — так быстрее наберется нужный вес. Для этого придумал еще один ход: сыпал прикорм и по чуть-чуть добавлял к нему красного мотыля, что помогло «расслоить» рыбу — крупная ушла вниз за крупным кормом, мелкая осталась сверху — подбирала крошки.

— А еще наша команда и в личном, и в командном зачетах использовала мормышку потяжелее и побольше, — диаметром 3−3,5 мм — она уходила вниз, к крупной рыбе. Но управляться с такой снастью сложно, поэтому ее используют не все и нечасто. Например, россияне ловили на мормышку диаметром 2,4 мм, — объясняет Алексей.

Еще наши спортсмены экспериментировали с наживкой — в распоряжении были мотыль и опарыш. Рыбак говорит, что лучше всего ловилось на одного опарыша и двух мотылей. Важно было, как их насадить: если хвостик торчал, то на подсечку рыбы (насаживание на крючок) уходило на секунд пять больше — а ведь в соревнованиях даже доли секунды важны.

В личном зачете рыбалка у Алексея пошла бешеными темпами — каждую минуту из лунки он вытаскивал в среднем по пять рыб. Говорит, «работал быстро, как робот». Но в такой спешке важно, чтобы не запуталась и не порвалась леска. Если бы такое произошло, то разматывать ничего бы не пришлось — обычно команда берет с собой на соревнования по 20−30 запасных удочек. Но время все равно было бы потеряно.

— За два тура я натаскал 15 850 граммов рыбы — это был первый результат среди участников. Весь улов — это плотва грамм по 18−20 каждая. Прикинули — получилось примерно 800 рыбешек. Второе место досталось участнику, который выловил рыбы на килограмм меньше — хороший отрыв. Так я стал чемпионом мира, — улыбается парень.

Супруга Алексея следила за происходящим через прямую трансляцию и даже заплакала, когда ее мужа объявили победителем, — потом призналась ему в этом.

На неделе — слесарь, на выходных — рыбак

Белорусская команда заняла на чемпионате второе место. Первое — у хозяев литовцев. Конечно, богатых призов, какие бывают в других видах спорта, у рыбаков нет. Чаще всего это кубки, грамоты, медали. А еще спонсоры могут оплатить снасти и некоторые расходы. Но Белорусское общество охотников и рыболовов, членами которого являются участники белорусской команды, своих не забывает — на днях они наградят победителей премиями. Также БООР взяло на себя часть расходов команды, выплатило командировочные.

Пару дней назад Алексей вернулся в родной Могилев, и вот-вот окунется в рабочие будни: он трудится слесарем. Но в ближайшие выходные снова возьмет удочку и пойдет на рыбалку — несмотря на дождь, серое небо, ветер и промозглость. А в оставшееся свободное время спортсмен ведет свой канал о рыбалке на YouTube.

— Хорошее занятие, рекомендую. Чтобы начать рыбачить, достаточно прийти в любой магазин, где продают снасти, купить «прибамбасы» и самую простую удочку (стоить она будет не больше 30 рублей), а еще приманку: если противно брать в руки опарышей и червяков, можно обойтись тестом. Попробуйте — затягивает очень, — советует чемпион.

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