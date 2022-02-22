Министр обороны Украины: Держим строй, нас непременно ждет победа 22.02.2022, 13:59

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Алексей Резников

Алексей Резников обратился к ВСУ.

Кремль сделал очередной шаг к возрождению Советского Союза, с новой Берлинской стеной, единственное, что отделяет от этого – Украина и украинская армия. Об этом говорится в обращении министра обороны Алексея Резникова к Вооруженным силам Украины, опубликованном 22 февраля на сайте оборонного ведомства страны.

"Наш выбор очень прост – защищать свою страну, свой дом, своих родных. Для нас ничего не изменилось, – отметил Резников. – Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, преодолеть страх и уныние. Но нас обязательно ждет победа. Мы на своей земле и за нами правда".

Глава Минобороны добавил, что армию поддерживает украинский народ, и это "признак того, что мы все делаем правильно".

Резников, комментируя признание "независимости" оккупированных территорий Украины президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнул, что после этого "мрак неопределенности упал".

"То, что вы знали восемь лет, теперь увидел весь мир. Благодаря вашему мужеству, самоотверженности и профессионализму были сломаны планы врага, который все эти годы вел подлую войну, прячась за женщинами и детьми… Вчера он показал свое настоящее лицо. Лицо преступника, желающего держать в заложниках свободный мир… Благодаря вам Европа осознала истинную цену избегания честных ответов", – заявил Резников.

По его словам, в настоящее время "все усилия военно-политического руководства государства и командования Вооруженных сил Украины направлены на укрепление обороны, в частности, на максимальное привлечение помощи партнеров".

"Многие на эмоциях будут подталкивать к хаотическим решениям. Мы этого не допустим. Наша сила – в единстве и уверенности. С холодной головой. Сохраняем спокойствие. Держим строй", – подытожил Резников.

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