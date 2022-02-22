Bloomberg назвало цели Путина после возможного вторжения в Украину 22.02.2022, 14:02

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Под ударом — четыре города.

США сообщили своим союзникам, что потенциальное вторжение России в Украину может привести к попытке атаковать Киев, Харьков, Одессу и Херсон, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.

Собеседники агентства не предоставили подробностей разведданных, но они подкреплены соответствующими расчетами.

Официальные лица заявили, что точка зрения США частично сформирована подробным пониманием типов российских сил и средств, которые в настоящее время находятся вблизи Украины, а также того, как они могут быть готовы действовать из разных мест.

Они не уточнили, что может включать в себя потенциальная атака, и не прокомментировали конечную цель президента России Владимира Путина. Однако один источник сказал, что оценки США предполагают, что любое крупномасштабное вторжение может быть подкреплено поддержкой с воздуха и киберпреступлениями.

Массированные атаки могут привезти к огромным жертвам среди гражданского населения, отмечает агентство.

Атаки на некоторые из торговых артерий Украины будут иметь серьезные экономические последствия. До 70% экспорта и импорта Украины осуществляется морским путем, а порты Одесской области обрабатывают три четверти этого объема.

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. 16 февраля CNN со ссылкой на данные украинской разведки сообщил, что на границах находятся более 148 тысяч российских военных, в том числе более 126 тысяч сухопутных войск, но для полномасштабного вторжения их недостаточно.

Во время своей речи 18 февраля американский президент Джо Байден заявил, что у США есть основания считать: Россия планирует нападение в ближайшие дни или в течение ближайшей недели и «выберет в качестве цели столицу Украины Киев».

Он заявил, что имеет серьезные основания полагать, что Владимир Путин принял решение о новом вторжении в Украину, но, по его мнению, шанс для дипломатических переговоров остается, пока агрессия не начнется.

21 февраля главари боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к главе Кремля с просьбой признать независимость самопровозглашенных «Л/ДНР». В тот же день Путин официально признал «Л/ДНР».

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