Россия официально назвала границы признания «ЛДНР» 12 22.02.2022, 14:16

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Информацию озвучил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Россия официально назвала "границы" признания "ЛДНР". В Кремле заявили, что "ЛНР" и "ДНР" признали в тех границах, в которых эти республики провозгласили себя в 2014 году".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина.

На вопрос о том, будет ли признание в границах Луганской и Донецкой областей, он ответил: "В тех границах, которых они себя провозглашали".

На уточняющий вопрос о том, речь идет о тех областях, которые существуют или были провозглашены, он ответил: "Ну и были провозглашены и существуют".

Как заявил заместитель руководителя МИД России Андрей Руденко, "ЛДНР" признают "в тех "границах", в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия".

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на признание Россией "ЛДНР". По его словам, Кремль таким образом признал свою агрессию против Украины.

Отметим, Владимир Зеленский заявил, что Украина выступает за мир и урегулирование вопросов только мирным путем. Однако подчеркнул, что страна должна быть готова к агрессии.

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