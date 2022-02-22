Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если часто есть чеснок 3 22.02.2022, 14:16

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В нем содержится много полезных компонентов.

Употребление чеснока в умеренном количестве оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, нормализует работу желудочно-кишечного тракта и укрепляет иммунитет, заявила врач-диетолог Светлана Фус, сообщает ria.ru.

Она отмечает, что в чесноке содержится много полезных компонентов. Один из них — аллицин, серосодержащее органическое соединение, которое выделяется при механическом разрушении клеток чеснока и обладает бактерицидным и фунгицидным (противогрибковым) действием.

"Сырой и приготовленный чеснок имеют разную пользу. Тепловая обработка уменьшает его полезные свойства. Здесь все решает время: чем дольше чеснок подвергался воздействию тепла, тем больше активных веществ разрушается. Поэтому полезен свежий чеснок, аллицин содержится только в нем", — пишет в своем Instagram диетолог.

Однако в сыром виде чеснок может терять большую часть полезных веществ "при взаимодействии с кислородом", утверждает Светлана Фус. Чтобы их сохранить, рекомендуется давить или резать чеснок непосредственно перед употреблением блюда.

Для улучшения работы кишечника и сердечно-сосудистой системы необходимо съедать до 15 граммов чеснока в день. Однако увлекаться этим полезным продуктом можно не всем.

"Эфирные масла и аллицин чеснока раздражают слизистые оболочки ЖКТ, желче- и мочевыводящих путей, — объясняет диетолог. — Если есть чеснок в большом количестве, то можно вызвать обострение хронических заболеваний этих органов. Кроме того, его не все любят из-за резкого запаха".

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