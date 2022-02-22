Президент Эстонии: Это решающий момент в европейской истории 22.02.2022, 14:31

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Алар Карис

Фото: Priit Mürk/ERR

ЕС введет массивный пакет санкций против РФ сильно и решительно.

Евросоюз введет массивный пакет санкций против РФ сильно и решительно. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве во вторник, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Меньше всего, что мы можем сделать, - это нарастить практическую помощь для Украины, которую Эстония делала и будет продолжать делать. В ЕС мы планируем массивный пакет санкций, и сделаем это сильно и решительно", - сказал Карис.

Он подчеркнул, что угроза Украине – это угроза безопасности Европы.

"Это решающий момент в европейской истории. Президент Путин будет отвечать перед будущими поколениями за свои насильственные действия. Европейские и Западные лидеры обязаны защитить свои ценности и приверженность Европе, объединенной и мирной. Мы сожалеем о каждой жизни, которая была утрачена в этом конфликте. Наш долг – защищать наши общие ценности и демократию, которую мы все помогали строить. Угроза Украине – это угроза безопасности Европы", - отметил Карис.

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