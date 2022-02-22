Жителям белорусских многоэтажек приготовили новый «сюрприз» 4 22.02.2022, 14:40

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Фото: Никита ПЕТРОВСКИЙ

Что происходит и могут ли жильцы на это повлиять?

Жителям дома № 161/2 по ул. Тельмана в Барановичах на днях сообщили, что мусоропровод в их доме вот-вот перестанет функционировать, а носить мусор придется в соседний двор. Люди на это не согласны, пишет Intex-press.

Горожанин Павел проживает в указанном доме вместе с матерью. На днях, когда парня не было дома, пришли работники местного ЖЭСа и сообщили его матери, что с 1 марта помещение для вывоза мусора в их доме закроют и пользоваться мусоропроводом будет нельзя.

– На вопрос матери, куда теперь носить мусор, ей ответили: в соседний двор, но ведь это может создать неудобства для жильцов этого двора, – рассказывает Павел. – Но, насколько я понимаю, в таких случаях сотрудники ЖЭС должны проводить опрос среди жильцов либо собирать общее собрание. Нас же просто поставили перед фактом!

При этом парень отмечает, что около двух лет назад ЖЭС проводил среди жильцов такой опрос, но никто тогда не подписался за то, чтобы доступ к мусоропроводу в доме ограничили.

– Не думаю, что за два года мнение жителей нашего дома изменилось, – возмущается Павел.

Парень попытался самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации, но получил противоречивую информацию.

– В ЖЭС мне сказали, что у нашего мусоропровода 100%-й износ, что опрос среди жильцов дома проведен и собрано необходимое количество подписей, чтобы доступ к мусоропроводу ограничить. Но когда я спросил, могу ли увидеть этот опрос, начальник ответил, что ничего показывать не обязан, – рассказывает Павел.

Тогда парень позвонил на «горячую линию» горисполкома, но там лишь сказали, что «сейчас подобная ситуация – «сплошь и рядом», ничего конкретного узнать также не смог».

«Поставлена задача закрыть мусоропроводы»

В ЖЭС №5, куда Intex-press обратился за комментариями, подтвердили, что мусоропроводы в барановичских многоэтажках действительно сильно изношены, поэтому, согласно государственной программе «Комфортное жилье», перед жилищно-эксплуатационными службами города поставлена задача «закрыть мусоропроводы в домах многоэтажной жилой застройки» до конца 2022 года.

– Среди жильцов домов собираются подписи – все по закону. — пояснили Intex-press в ЖЭС. – Кроме того, сейчас в стране устанавливаются контейнеры для раздельного сбора мусора, а с помощью мусоропровода разделять мусор не представляется возможным.

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