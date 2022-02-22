Украина отозвала временного поверенного из России

Украина отозвала временного поверенного из России2
- 22.02.2022, 14:42
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Дипломат вызван в Киев для консультаций.
Министерство иностранных дел Украины отозвало временного поверенного по делам Украины в РФ Василия Покотило для проведения консультаций на фоне решения президента России Владимира Путина о признании «Л/ДНР».
«В связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании «независимости» созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины — так называемых «Луганской народной республики» и «Донецкой народной республики», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.
Другие детали не сообщаются.
21 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о признании РФ «независимости» так называемых «Л/ДНР».
Это произошло на фоне спровоцированной РФ эскалации на Донбассе и угрозы вторжения российских войск на остальную территорию Украины.
После этого решения на заседании Совбеза ООН Украина призвала Россию отменить признание «Л/ДНР» и вернуться за стол переговоров. Киев также осудил развертывание новых оккупационных войск России на территории Украины и потребовал их незамедлительного вывода.
Президент Владимир Зеленский в своем обращении подчеркнул, что такой шаг кремлевского режима «может означать односторонний выход России из Минских договоренностей».
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковал действия РФ и выразил поддержку территориальной целостности Украины.
Мировое сообщество также осуждает такое решение РФ.
Президент Джо Байден ввел в действие санкции против «Л/ДНР».
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