Украина отозвала временного поверенного из России 2 22.02.2022, 14:42

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Дипломат вызван в Киев для консультаций.

Министерство иностранных дел Украины отозвало временного поверенного по делам Украины в РФ Василия Покотило для проведения консультаций на фоне решения президента России Владимира Путина о признании «Л/ДНР».

«В связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании «независимости» созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины — так называемых «Луганской народной республики» и «Донецкой народной республики», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

Другие детали не сообщаются.

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о признании РФ «независимости» так называемых «Л/ДНР».

Это произошло на фоне спровоцированной РФ эскалации на Донбассе и угрозы вторжения российских войск на остальную территорию Украины.

После этого решения на заседании Совбеза ООН Украина призвала Россию отменить признание «Л/ДНР» и вернуться за стол переговоров. Киев также осудил развертывание новых оккупационных войск России на территории Украины и потребовал их незамедлительного вывода.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении подчеркнул, что такой шаг кремлевского режима «может означать односторонний выход России из Минских договоренностей».

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковал действия РФ и выразил поддержку территориальной целостности Украины.

Мировое сообщество также осуждает такое решение РФ.

Президент Джо Байден ввел в действие санкции против «Л/ДНР».

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