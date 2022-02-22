Эрдоган выступил против Путина

Эрдоган выступил против Путина1
- 22.02.2022, 14:49
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Президент Турции назвал неприемлемым решение России признать «ЛДНР»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал решение России признать независимость сепаратистских образований "ЛНР" и "ДНР".
Об этом пишет Anadolu.
"Мы считаем это решение неприемлемым. Мы призываем стороны соблюдать здравый смысл и международное право", - сказал Эрдоган.
Что касается предложения президента Украины Владимира Зеленского о совместном саммите Совбеза ООН, Турции и Германии, то Эрдоган сказал: "Если члены Совета Безопасности ООН и другие страны согласятся, мы займем свое место на этой встрече".
Напомним, Министерство иностранных дел Украины направило президенту запрос о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией.
Ранее Белый дом уже обнародовал санкции против ОРДЛО, но это не те же санкции, что предусмотрены на случай вторжения РФ в Украину.
В ответ на решение Путина признать самопровозглашенные "республики" планируют объявить санкции также Великобритания и Канада.