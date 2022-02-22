Овчинка выделки не стоит 1 22.02.2022, 14:56

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Почему власти заговорили о гектаре земли?

Совет министров подготовил изменения в земельное законодательство, изложив их в проекте указа. В частности, для строительства частных домов предлагается разрешить выделять участки площадью до 1 гектара, пишет сайт «Белорусы и рынок».

«Хотелось бы, чтобы губернаторы включились и сказали: у нас достаточно земельных ресурсов, чтобы, не уничтожая леса, наделить желающих аж до одного гектара. По-моему, мы сегодня и по 6-10 соток не можем обеспечить желающих (там, где они хотят, по крайней мере). Поэтому хотелось бы услышать ответ на этот вопрос», — сказал Александр Лукашенко.

В числе возможных предлагаемых новаций и расширение возможностей по узакониванию самовольно занятых участков, изменению целевого назначения участка до завершения строительства.

Совет Министров считает, что настало время разрешить свободное распоряжение участками, полученными в том числе на льготных условиях.

Власти заговорили о собственности на землю. Произошла настоящая революция? Ведь предыдущие 27 лет политика государства сводилась к тому, что «мы не могли позволить ограбить народ — допустить, чтобы земля варварски делилась и перераспределялась среди тех, кто имеет к ней доступ».

Что же изменилось?

Виктор Терещенко: Земля должна стать товаром

Экономист, кандидат экономических наук Виктор Терещенко расценивает озвученные предложения даже не как попытку спасти сельское хозяйство, а как крик о помощи: что же мы наделали и как остановить дальнейшее опустошение сельской местности? По его мнению, сельская местность оголела до такой степени, что нет ни трудовых ресурсов, ни населения — кроме пенсионеров, никого не осталось. «Мягко говоря, сельскохозяйственные предприятия, маленькие города остались без жителей, без рабочих рук. Именно чтобы стимулировать население оставаться и работать в деревне и принято такое решение. Но это ничего не даст, это всего лишь вынужденная мера, которая якобы призвана дать людям право распоряжаться собственностью», — сказал Виктор Терещенко.

Усилия белорусских властей, считает он, не принесут успеха.

— В 1917 году Ленин сказал: вся земля – крестьянам. Прошло 100 с лишним лет, а земля так и не принадлежит крестьянам. Фундамент или домик стоит — это наследуемое имущество, но земля-то собственностью не является. Люди добиваются участков, хотят строиться, а им разными путями не дают землю, или дадут землю, а затем выдвинут дополнительные условия. Предпринимаемые меры мало что дадут, пока земля не станет товаром. А вот когда земля станет собственностью, крестьянин станет ее лелеять. Все остальное — игра в коммунизм или социализм, уже и не разберешь, — уверен Виктор Терещенко.

Экономист считает, что политика агрогородков потерпела полный провал. «Что такое агрогородок? Как правило, центр сельсовета, крупная деревня, вокруг которой объединены несколько деревень. Сейчас в агрогородках закрываются средние школы. Местные бюджеты якобы не выдерживают, и детей предпочитают либо возить в соседние деревни, либо предлагают детям добираться самостоятельно. Какая молодая семья в деревне станет рожать, зная, что их ребенок будет ходить за 2-3 километра в школу? Агрогородки пустуют, никому они больше не нужны! А сколько тонн бумаг исписали, сколько настроили агрогородков, которые сегодня никому не нужны», — заключил экономист.

Лев Марголин: Овчинка выделки не стоит

Экономист Лев Марголин видит единственное объяснение в том, что правительство пытается найти альтернативу предприятиям АПК, которые не справляются с обработкой земель. По его мнению, раньше этого не делали потому, что наше государство очень неровно дышит по отношению ко всяким буржуям. Считается, чтобы жить в городе или около города, достаточно 6 соток, а на селе — 25-50 соток. «Хотя, насколько я знаю, и раньше в деревне можно было получить до гектара земли», — говорит экономист.

По мнению экономиста, власти надеются, что человек, который возьмется строить дом на участке в один гектар, каким-то образом вольется в товарно-денежные отношения. Гектар позволяет обеспечить себя сельхозпродукцией и вырастить что-то на продажу. Не секрет, что наши сельскохозяйственные артели не показывают рекордов производства и их надо чем-то замещать. В общем-то, так уже и сейчас происходит: фермеры, как их ни гнобят, продолжают существовать и во многих сферах даже занимают лидирующие позиции. Как я понимаю, стало слишком много лишней земли, которые сельскохозяйственные предприятия не в состоянии обработать. Надо, чтобы кто-то ее обрабатывал, — считает экономист.

Он отметил, что когда-то была надежда на агрогородки. Существовала целая стратегия их строительства, все деревни разделили на перспективные и неперспективные. Но, судя по всему, результатов эта стратегия не дала.

В СМИ высказывается другая версия: в случае принятия таких поправок белорусскую землю станут активно скупать россияне. Возможен ли такой вариант?

— Смогут ли землю покупать неграждане Беларуси? Делать обходные маневры, чтобы купить один гектар земли? Никто не станет заниматься этим. Вот если бы можно было купить 100 или 200 гектаров, тогда нашлись бы желающие найти здесь «дружелюбного» председателя колхоза и договориться. А так овчинка выделки не стоит. Даже если и разрешат гражданам иностранных государств покупать землю, ее с собой не увезешь: либо будешь здесь работать, либо не будешь. На сегодняшний день иностранцам развернуться не дадут, — уверен Лев Марголин.

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