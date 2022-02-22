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«Шо творят падлюки»: украинка записала видео удара РФ по Новолуганскому

  • 22.02.2022, 15:06
  • 2,652
«Шо творят падлюки»: украинка записала видео удара РФ по Новолуганскому

Российские войска целенаправленно били по жилому сектору.

В понедельник, 21 февраля, оккупационные силы РФ нанесли артиллеристский удар по поселку Новолуганское Донецкой области, в результате которого погиб мужчина 1970 года рождения, сообщает nv.ua.

Одной из местных жительниц удалось снять обстрел на видео.

На нем видно, что российские войска целенаправленно били по жилому сектору, в связи с чем снаряды ложились в непосредственной близости от частных домов, повредив при это газопровод.

«Во падлюки! Лупят по нашему дому… Загорелся у нас газ… Наверное, крышу мне пробили. Во твари!», — возмутилась женщина.

Накануне глава Кремля Владимира Путина выступил с обращением, в котором сообщил о признании РФ «независимости» так называемых «Л/ДНР».

Ранее главари прокремлевских террористических организаций объявили на оккупированных территориях «всеобщую мобилизацию» и эвакуации части населения.

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