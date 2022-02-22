В Брюсселе предложили исключить Россию из экономики ЕС 4 22.02.2022, 15:18

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С инициативой выступила Европейская народная партия.

Европейская народная партия призвала ЕС немедленно ввести новые санкции для постепенного исключения России из европейской экономики. Поводом для заявления крупнейшей партии Европарламента стало признание Москвой сепаратистских "республик" Донбасса.

В своем заявлении партия назвала признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений. Кроме того, по словам депутатов, Брюссель и НАТО должны оказать полноценную военную поддержку Киеву для защиты европейского суверенитета и образа жизни.

21 февраля президент России Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Им он поручил выполнение "функций по поддержанию мира" на территории "ДНР" и "ЛНР".

США и другие страны Запада ранее заявляли, что в случае российского вооруженного вторжения на территорию Украины введут против России жесткие санкции. Постоянные представители в ЕС уже договорились ввести точечные ограничения в отношении российских граждан и компаний, причастных к признанию сепаратистских регионов Донбасса. Пакет санкций будет утвержден главами МИДов ЕС.

Власти ФРГ объявили о приостановке сертификации газопровода "Северный поток — 2" из России в Германию. Планы запуска газопровода должны быть переоценены, заявил канцлер Олаф Шольц. Это коснется и других вопросов в сфере сотрудничества между Москвой и Берлином.

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